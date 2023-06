Termijnrekeningen zitten in de lift: is het interessant om huidige rente vast te klikken?

Met een termijnrekening legt u vandaag vast hoeveel rente u de komende maanden of jaren zult krijgen op uw spaargeld. De hamvraag: stijgt de rente verder en wacht u beter nog even af, of daalt ze?

De Spaanse prijsbreker Santander Consumer Bank lanceerde een week geleden termijnrekeningen en een dag later trok Izola Bank de rente op termijnrekeningen op. Het is duidelijk dat het gevecht om de Belgische spaarder vooral via termijnrekeningen wordt uitgevochten, al zijn er nu ook verschillende banken die een totale vergoeding van 2 procent op spaarrekeningen bieden en zelfs meer (zie kader onderaan).

Een groot deel van het gevecht om de spaarder gebeurt onder de radar, omdat verschillende banken hun tarieven niet publiek maken en allicht à la tête du client rentes bepalen. De hogere rentes op termijnrekeningen leiden in ieder geval tot een stijgende populariteit van termijnrekeningen, wat we kunnen afleiden uit de bedragen die op termijnrekeningen geplaatst worden (zie grafiek hieronder).

Izola Bank is in handen van de familie Van Marcke, bekend van de badkamers, en opereert in België met een licentie uit Malta. Dat betekent dat Malta garant staat voor de garantie dat bij een faillissement van de bank 100.000 euro per bank en per spaarder terugbetaald wordt. Volgens Spaargids.be bieden de termijnrekeningen van Izola Bank de hoogste rente op de Belgische markt. Die rentevoeten variëren van 2,25 procent bruto op drie maanden tot 3,65 procent bruto op tien jaar. Belangrijk om weten is dat Izola Bank de roerende voorheffing niet inhoudt voor de klanten. Spaarders moeten de intresten via hun belastingaangifte aangeven.

Wie grotere bedragen ineens kan parkeren op een termijnrekening, vindt bij Deutsche Bank een nog hogere rente. Voor bedragen tussen 100.000 en 250.000 euro bijvoorbeeld geeft de bank op drie maanden 2,88 procent bruto of 2,02 procent netto. De maximale looptijd bij Deutsche Bank is één jaar, waarvoor de rente 3,18 procent bruto of 2,23 procent netto bedraagt. De minimuminleg voor de termijnrekeningen van Santander is 1.000 euro en voor de termijnrekeningen van Izola Bank is dat 500 euro, waardoor die rekeningen meer toegankelijk zijn.

Zijn termijnrekeningen een interessant alternatief?

In principe kunt u niet meer aan uw geld over de hele afgesproken termijn. Er zijn uitzonderingen, waarbij u tegen een verbrekingsvergoeding toch nog over uw geld kunt beschikken. Over de korte looptijden hoeft u uw hoofd niet te breken. Waarom zou u uw geld niet transfereren als de rente op de termijnrekening hoger is dan op de spaarrekening? Op een termijnrekening van vdk met een looptijd van drie maanden krijgt u 2,15 procent bruto of 1,505 procent netto. Dat is drie keer zoveel als de Rentespaarrekening (0,25% + 0,25%) of de E-spaarrekening (0,25% of 0,15% afhankelijk van het bedrag + 0,35%) van vdk opbrengen. U legt uw geld ook maar voor drie maanden vast.

Hoe langer de looptijd, hoe meer vragen u zichzelf moet stellen. Bent u zeker dat u het geld zolang kunt missen? Waar denkt u dat de rente naartoe zal gaan? Het zou kunnen dat u over een maand nog hogere rentevoeten op drie, vijf of tien jaar kunt vastklikken. Veel hangt af van de inflatie en van de reactie van de centrale banken op de inflatie. Daar is veel onzekerheid over. De Amerikaanse centrale bank stond op het punt om de renteverhogingen te pauzeren, maar de krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt zou de Fed weleens kunnen dwingen om de rente verder op te trekken. De inflatie in de eurozone is nog niet ver genoeg gezakt voor de Europese Centrale Bank om op de pauzeknop te duwen.