Ventilus treft ook bedrijven: Skyline raamt schade op 45 miljoen euro

De Vlaamse overheid lauwerde Skyline Communications al tweemaal als exportkampioen, maar het West-Vlaamse technologiebedrijf geeft zijn trofeeën terug. Het is bijzonder ontevreden over het gebrek aan communicatie over de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus. De ondernemers achter Skyline, de familie Vandenberghe, ramen de schade op 45 miljoen euro.

De Ventilus-lijn moet de windturbines aan de Noordzee verbinden met het elektriciteitsnet op het vasteland. In november besliste de Vlaamse regering de hoogspanningslijn door verschillende gemeenten in West-Vlaanderen niet ondergronds maar bovengronds aan te leggen. Dat is de enige haalbare oplossing, luidde het verdict na een onderzoek door experts. Maar het protest gaat niet liggen.

Zo hekelt Frederik Vandenberghe, de CFO van Skyline Communications, in een opinie op Trends.be de rechtsonzekerheid rond het dossier. De hoogspanningslijn zal op korte afstand van het bedrijvencomplex van Skyline Communications in Izegem passeren. Daar is ook het hoofdkantoor van de multinational gevestigd. Ruim 700 medewerkers zouden in Izegem acht uur per dag aan straling worden blootgesteld. Dat vindt Vandenberghe onaanvaardbaar.

Gedupeerden kunnen een bezwaar indienen, maar “in werkelijkheid weten we niet eens of we straks al dan niet recht hebben op een compensatie of zelfs waar de hoogspanningslijn precies moet komen”, stelt Vandenberghe. Donderdag trekt hij naar de ambtswoning van minister-president Jan Jambon (N-VA). “Skyline Communications heeft tweemaal een Leeuw van de Export gewonnen. Dat is een prijs van Flanders Investment and Trade (FIT), als beloning voor onze groeicijfers. Die prijzen gaan we terugbrengen. We laten de Vlaamse regering merken hoe hypocriet dat beleid is.”

Onzekere compensatie

Het nieuws dat de hoogspanningslijn niet ondergronds zou worden aangelegd, was een klap voor meer dan duizend West-Vlaamse gezinnen. Behalve Skyline brengt Ventilus nog tachtig andere bedrijven in moeilijkheden. Als Skyline Communications zijn activiteiten moet verplaatsen, kost dat 45 miljoen euro. “We hebben 35 miljoen euro geïnvesteerd in ons bedrijvenpark. In dat bedrag zitten de gronden en de gebouwen. We verhuren ook kantoorruimte aan andere bedrijven, er is onder meer een fitness- en ontspanningsruimte en een locatie om evenementen te organiseren.”

De Vlaamse regering heeft bij het kabinet van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een aanvraag ingediend om de compensatieregeling uit te breiden. Standaard is er alleen een opkoopregeling die geldt voor de eigendommen van gezinnen, maar niet voor bedrijven. “Vier jaar proberen we al contact op te nemen met de Vlaamse regering, met de netbeheerder Elia en met de gemeente. Overal worden we afgewimpeld”, zegt Frederik Vandenberghe. “Politici stonden vorig jaar haast in de rij om op te roepen tot een compensatieregeling, maar vandaag hoor je niemand meer.”