Stadsmakersfonds zoekt investeerders die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van buurten

Winst op korte termijn boven alles? We tonen graag hoe het anders kan. Stadsmakersfonds werd vorig jaar verkozen tot een van de Radicale Vernieuwers. “Wij investeren om mensen in een buurt weer met elkaar te verbinden.”

Stadsmakersfonds is een coöperatie die investeert in de herbestemming van bijzondere panden of plekken met een maatschappelijke meerwaarde. “Wij investeren vooral om mensen in een buurt weer met elkaar te verbinden”, zegt directeur An Eijkelenburg.

Op welke manier heeft u impact?

AN EIJKELENBURG. “In steden is het heel moeilijk nog plaats te vinden voor andere zaken dan woningen, winkels en kantoren, zaken die commercieel onmogelijk lijken maar wel maatschappelijk relevant zijn. Aan de andere kant staan veel panden leeg of worden onderbenut. Wij proberen die twee te verzoenen door plaatsen weer tot leven te wekken.”

Hoe meet u de impact?

EIJKELENBURG. “We werken samen met de Sociale Innovatiefabriek aan een methode om onze impact beter te meten. We kijken daarbij niet alleen naar het aantal projecten dat we realiseren, maar bijvoorbeeld ook naar hoeveel vierkante meter gedeelde ruimte we ter beschikking stellen. We willen gebouwen die 24 uur per dag en zeven dagen per week leven. In de week workshops, in het weekend een babyborrel voor de buurt: dat soort mix willen we realiseren.

“Belangrijk voor ons is ook de grootte van onze community. We zijn geen fonds met duizenden coöperanten die posters aan bushokjes hangt. Wij zoeken investeerders die geïnteresseerd zijn in stedelijke ontwikkeling. Daar bestaat veel interesse in. Vaak genoeg hoor je mensen zuchten: wat hebben ze nu weer gebouwd?”

Hoeveel impact heeft u al gehad?

EIJKELENBURG. “Er lopen vier projecten. Naast de renovatie van Brouwerij De Ridder in Deurne realiseren we in Mechelen de Impact Factory rond circulair ondernemen. De Boomgaard in Kessel-Lo is een woon-zorgproject en in Viroinval bouwen we een project midden in de natuur, omdat de drukte van de stad ook een tegenwicht moet hebben.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Wat is het rendement en het risico?

EIJKELENBURG. “Je kunt aandelen van 1.060 euro kopen. Je moet er minimaal vijf kopen en vijf jaar aan boord blijven. Dat is omdat we in vastgoed investeren, wat zeker in het begin kapitaalintensief is. Bijzonder aan het Stadsmakersfonds is dat we niet streven naar een winstmaximalisatie, maar naar een meervoudig rendement: financieel, maatschappelijk en persoonlijk. We streven naar een financieel rendement van maximaal 3 procent. We zijn dan ook begonnen met aandelen van 1.000 euro. De stijging van het aandeel is berekend op basis van een schatting van het vastgoed en de meerwaarde die we realiseren, bijvoorbeeld bij het behalen van een bouwvergunning. Binnen onze projecten streven we wel naar een hoger rendement, maar daarmee willen we een potje opbouwen, zodat we projecten met meer impact of risico aankunnen, of de betaalbaarheid voor de gebruikers kunnen verbeteren.”

Waar dient het opgehaalde geld bijvoorbeeld voor?

EIJKELENBURG. “Wie vandaag intekent, investeert vooral in de verbouwing van Brouwerij De Ridder. Op die site ligt de nadruk op mentaal welzijn in een stedelijke omgeving. Onze partner, het centrum voor geestelijke gezondsheidszorg Andante, zal er zijn diensten centraliseren. Ook de school ernaast zit in het project.”