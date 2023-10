Europese Centrale Bank houdt rente ongewijzigd

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft beslist de beleidsrente, die richtinggevend is voor alle rentevoeten in de eurozone, stabiel te houden. Economen hadden vooraf voorspeld dat de ECB op de pauzeknop zou duwen.

De depositorente blijft op 4 procent. Die rente krijgen de banken op hun overtollige liquiditeiten die ze aan het einde van de dag bij de ECB stallen. Sinds juli 2022 is de rente alleen maar opgetrokken bij elke beleidsvergadering van de ECB. De pauze is verwacht en zal allicht weinig deining veroorzaken op de markten, maar is toch een belangrijke kanteling in het beleid.

Behalve de depositorente is er ook nog de rente voor marginaal krediet op één dag, en de rente voor basisherfinanciering om gedurende een week geld te lenen bij de ECB. De basisherfinancieringsrente zal naar verwachting op 4,5 procent blijven en de marginale beleningsrente op 4,75 procent.

Te lang te hoog

De ECB verwacht dat de inflatie “te lang te hoog” blijft, maar merkt op dat de inflatie in september “aanzienlijk” is afgenomen en “de meeste maatstaven van de onderliggende inflatie zijn verder teruggelopen”. Daarnaast geven de centrale bankiers ook aan dat de eerdere renteverhogingen “krachtig” blijven doorwerken in de kredietverstrekking door de banken, wat de vraag naar producten en diensten tempert en helpt om de inflatie naar beneden te krijgen. ECB-voorzitter Christine Lagarde geeft vanaf 14.45 uur nog meer tekst en uitleg in een persconferentie, gevolgd door een vragenrondje voor journalisten.

Het laatste restje twijfel werd weggenomen door het vertrouwen van de aankoopdirecteuren in de eurozone, gemeten door de PMI-index. Dinsdag bleek dat die index in oktober verder was gedaald. In de industrie zit het vertrouwen nu op het laagste peil sinds 2009. De dienstensector hield begin dit jaar nog goed stand, maar ook daar daalt de activiteit.

Voor ING-econoom Bert Colijn was het na de publicatie van het ondernemersvertrouwen helemaal duidelijk dat de Europese Centrale Bank de rente voorlopig niet meer moet optrekken. “De hogere energieprijzen en de stijgende lonen durven de bedrijven maar traag door te rekenen. De lagere vraag drukt de prijzen”, stelt Colijn. En dus hoeft de ECB de inflatie niet meer af te remmen, want de consument doet dat al.

Lees ook: