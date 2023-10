Christine Lagarde (ECB): ‘We verwachten economisch herstel in 2024’

Na tien renteverhogingen last de Europese Centrale Bank (ECB), zoals verwacht, een rentepauze in. Of daarmee een piek in de beleidsrente bereikt is, wou Christine Lagarde niet gezegd hebben, maar de voorzitter van de ECB herhaalde meermaals dat het restrictieve geldbeleid een stevige impact heeft op de economie en de inflatie. Die lagere inflatie moet in 2024 de weg vrijmaken voor een economisch herstel.

“Niet handelen is ook handelen. De keuze om de beleidsrente niet te verhogen is betekenisvol”, zei voorzitter Christine Lagarde tijdens de persconferentie na de beleidsvergadering, die deze keer in Athene plaatsvond. De rentepauze is logisch. De inflatie in het eurogebied daalt en de economie in het eurogebied verzwakt zienderogen. Voor veel analisten is de ECB klaar met renteverhogingen, maar Lagarde wil zich nog niet vastpinnen op concrete vooruitzichten. De ECB blijft ‘data-afhankelijk’, wat betekent dat de evolutie van de inflatie en de conjunctuur de volgende rentebesluiten zal inspireren.

Krapper geldbeleid doet wat het moet doen

De verhoging van de beleidsrente met 450 basispunten in vijftien maanden tijd blijft niet zonder gevolgen. Christine Lagarde herhaalde tijdens de persconferentie meermaals dat het krappere geldbeleid een stevige impact op de economie heeft. De financieringskosten van banken zijn gevoelig gestegen. Bedrijven en gezinnen worden geconfronteerd met hogere rentevoeten en strengere kredietvoorwaarden, wat zich vertaalt in het stilvallen van de kredietgroei. “Daar zal het niet bij blijven. Een krapper geldbeleid werkt met vertraging. Zeker tot in het eerste kwartaal van 2024 zal de kredietverlening onder druk staan”, zei Lagarde.

Het krappere geldbeleid doet op die manier wat de ECB wil dat dat beleid doet. Het remt steeds meer de vraag af en op die manier ook de inflatie. “De beleidsrente staat op een niveau dat die, indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage levert aan ons doel van een inflatie van 2 procent op de middellange termijn”, zei Christine Lagarde. De jongste conjunctuurindicatoren suggereren dat de economie van de eurozone al in een milde recessie is gesukkeld. “De dienstensector verzwakt in het spoor van de vertraging in de industrie. De hogere rentevoeten hebben een steeds bredere impact. Toch verwachten we in 2024 herstel, als een dalende inflatie de koopkracht van de gezinnen versterkt en als de export aantrekt”, zei Christine Lagarde.

Weg naar prijsstabiliteit is nog lang

Met de inflatie gaat het de goede kant uit. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de wispelturige energie- en voedingsprijzen, daalde in september naar 4,5 procent tegenover nog 5,3 procent in augustus. Maar de weg naar prijsstabiliteit, of een inflatie van 2 procent, is nog lang. “De verwachting is nog altijd dat de inflatie te lang te hoog blijft. De binnenlandse prijsdruk is nog steeds sterk”, zei Christine Lagarde. De recente stijging van de olieprijzen is een extra obstakel op de route naar prijsstabiliteit. Bij de vorige stijging van de energieprijzen ging de ECB de mist in door de inflatieschok als tijdelijk te zien. “De situatie is totaal anders nu. De inflatie is nu al een langere periode te hoog. De economie verzwakt, maar de arbeidsmarkt is nog sterk. Twijfel niet, onze vastberadenheid blijft onveranderd groot om de inflatie te verslaan. Discussies over een eerste renteverlaging zijn totaal voorbarig”, zei Christine Lagarde.