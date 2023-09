ECB verhoogt nog een keer rente met 25 basispunten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft beslist de rente op 20 september nog een keer op te trekken, om krediet duurder te maken en zo de inflatie in de eurozone te bestrijden. Het is de tiende en allicht laatste renteverhoging op rij.

Binnen een week komt er opnieuw 0,25 procentpunt bij de drie belangrijkste rentetarieven van de ECB. Die tarieven zijn de kraantjes, waaraan de centrale bankiers draaien om ervoor te zorgen dat er een gepaste hoeveelheid krediet in de economie van de eurozone vloeit. “De inflatie loopt verder terug, maar de verwachting is nog steeds dat ze te lang hoog blijft”, klinkt het in een persbericht.

Verderop staat dat de basisrentetarieven “een niveau bereikt hebben dat, indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan een tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling.” Lees: dit is de laatste renteverhoging. Meer tekst en uitleg kregen we op de persconferentie om 14.45 uur van ECB-voorzitter Christine Lagarde.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Voor 2023 verwachten de economen van de ECB een gemiddelde inflatie van 5,6 procent, voor 2024 3,22 procent en voor 2025 2,1 procent. Voor 2023 en 2024 zijn de inflatievooruitzichten opgetrokken, omwille van hoger dan verwachte energieprijzen. De doelstelling van de ECB is een gemiddelde inflatie van ongeveer 2 procent over de lange termijn. De verwachtingen voor economische groei werden naar beneden herzien, met een gemiddelde groei van 0,7 procent in 2023, 1 procent in 2024 en 1,5 procent in 2025.

“Als je je afvraagt waarom de ECB niet even afwacht tot het effect van de vorige renteverhogingen volledig duidelijk wordt, dan is het antwoord heel duidelijk: het draait allemaal om geloofwaardigheid”, zegt ING-econoom Carsten Brzeski. “De ECB heeft maar één job en dat is prijsstabiliteit. De eurozone heeft al bijna drie jaar geen prijsstabiliteit meer gekend. Maar als de economie verder blijft verzwakken en de prijsstijgingen tractie verliezen, zal het heel moeilijk worden om nog argumenten te vinden voor een volgende renteverhoging voor het einde van het jaar.” Ook Brzeski leest in het persbericht dat dit de laatste renteverhoging wordt.

De voorspellingen van economen waren vooraf verdeeld tussen rentepauze en laatste renteverhoging in september. “Uiteindelijk besliste de ECB om de rente opnieuw te verhogen. Een aanhoudende pauze is gesignaleerd, maar het is een pauze met weinig overtuiging. De ECB houdt de optie open om opnieuw te verhogen als het nodig is. Er is geen duidelijke verklaring van een overwinning op de inflatie”, reageert Mark Wall, econoom bij Deutsche Bank.

De depositorente stijgt op 20 september tot 4 procent. Twee jaar geleden stond die rente nog op een dieptepunt van minus 0,5 procent. Het is die rente die de banken in de eurozone krijgen, wanneer ze hun overtollige deposito’s bij de ECB parkeren.

Journalisten probeerden tijdens de persconferentie de ECB-voorzitter nog meer te ontfutselen over deze beslissing en de toekomstige beslissingen van de ECB. “We hebben uren en uren naar de presentaties van de data gekeken, gegeven door de medewerkers van de Europese Centrale Bank”, zegt Lagarde. “Er waren een aantal bestuurders die liever hadden afgewacht en gepauzeerd, maar er was een solide meerderheid voor een renteverhoging.”