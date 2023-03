Dossier slachtoffers van de hoge rente: ‘Geen twijfel, crypto is een zeepbel’

Behalve de echt fanatieke en dogmatische crypto-adepten is iedereen het er ondertussen over eens dat cryptomunten in 2020 en 2021 een zeepbel waren en misschien nog steeds zijn. Dat zegt ook Ashley Oerth, crypto-expert bij de vermogensbeheerder Invesco. “De marktkapitalisatie van alle cryptomunten samen was op het hoogtepunt goed van 3.000 miljard dollar. Bitcoin stond toen op een recordkoers van 67.000 dollar”, vertelt ze. Ondertussen is dat gezakt naar goed 1.000 miljard en 26.000 dollar.

De reden voor die zeepbelwaarderingen? Het soepele geld- en rentebeleid van de centrale banken. “Crypto heeft sterk geprofiteerd van de overtollige liquiditeiten in het financiële systeem. De renteverhogingen en het krappere geldbeleid van het afgelopen jaar hebben de koersen van cryptomunten doen omslaan”, zegt de analiste. “Cryptomunten zijn daarmee gelijk aan andere risicovolle beleggingen die daaronder lijden. In het algemeen kun je stellen dat een strak monetair beleid leidt tot lagere koersen voor crypto.”

Cryptomunten zijn in het jongste jaar ook geen toegevoegde waarde gebleken tegenover andere beleggingen. “Er bestaat al lang een discussie over de echte economische waarde van crypto. Bitcoin bijvoorbeeld is niet meer dan een uitzonderlijk soort ruilmiddel in mijn ogen”, legt Ashley Oerth uit.

Het decentrale karakter van crypto is volgens anderen een belangrijke troef, maar die lijkt niet door te stoten. De gedachte van decentralised finance – DeFi – is daar het beste voorbeeld van. Die term staat voor een financieel systeem waarin alle tussenpartijen zoals banken, verzekeraars en beurzen geen rol meer spelen, omdat alles decentraal op een blockchain verloopt. “DeFi klonk heel beloftevol wat betreft de democratisering van de financiële sector of de toegang tot financiële nicheproducten, maar uiteindelijk zijn er heel weinig gebruikers en de meeste van hen snappen ook niet echt goed hoe dat werkt.”

Die extreme rentegevoeligheid en de beperkte toegevoegde waarde maken dat er nog weinig pleit voor cryptomunten. “Momenteel wordt er vooral mee gespeculeerd. De weinige toepassingen voor crypto zijn nog te marginaal”, zegt de analiste.

Op de vraag of ze crypto in een omgeving van structureel hogere rentes eerder ziet buigen, breken of barsten, zegt de expert: “Buigen met hier en daar wat breuken. Vooral daar waar crypto nog een link heeft met het traditionele financiële systeem. Men zal daar steeds strenger op toezien.” De nieuwe omgeving met hogere rentes heeft nog kwetsbaarheden in het cryptolandschap blootgelegd, vertelt Oerth. “Veel cryptomunten blijven sterk afhankelijk van traditionele financiële instellingen”, klinkt het. Een voorbeeld is de stablecoin USDC, die zijn waarde koppelt aan de dollar door achterliggend in cash en veilig schuldpapier te beleggen. “Circle, het bedrijf achter USDC, had 3 miljard dollar aan deposito’s bij Silicon Valley Bank staan, maar kon daar niet bij toen die bank in vereffening ging. Daardoor moest USDC zijn een op een wisselkoers met de dollar loslaten.” De stablecoin bleek dus toch niet zo stabiel.