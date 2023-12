Colruyt is op de Brusselse beurs het best presterende aandeel van het jaar. Het is bijna dubbel zoveel waard als begin januari. Dat blijkt uit de lijst van toppers en floppers die u terugvindt op onze website trends.be. Colruyt spant de kroon op de brede markt. Bij de Bel20 vallen de prestaties op van Melexis, Solvay en het afgesplitste Syensqo.