Colruyt boekt spectaculair winstherstel

Was de inzinking in 2022 ongemeen hard en ongezien voor Colruyt Group, dan is het herstel dit jaar even spectaculair, met een koerswinst van ruim 80 procent. Aan de basis van die grote koersschommelingen ligt een inflatiegolf, die een zware impact heeft op de marges van Colruyt. In de eerste fase van de inflatiegolf stegen de inkoopprijzen sneller dan de verkoopprijzen, waardoor de bedrijfswinstmarge verschrompelde tot amper 2,2 procent in de eerste helft van het vorige boekjaar. In april kantelde de golf en stegen de verkoopprijzen weer sneller dan de inkoopprijzen, waardoor de bedrijfswinstmarge in de eerste helft van dit boekjaar kon herstellen tot een meer dan behoorlijke 4,5 procent.

Voor beleggers is het dus cruciaal het verdere verloop van de prijsgolven in te schatten. Het management zegt dat de evolutie van de prijzen nu genormaliseerd is, maar ook dat het niet zeker is dat dat de rest van het boekjaar zo blijft. Zo is er een hogere prijs- en promotiedruk in de competitieve Belgische retailmarkt, wat een prijzenslag de volgende weken en maanden intenser kan maken. Een terugkeer naar historische winstmarges van meer dan 5 procent zit er voorlopig niet in.

Colruyt rapporteerde niet alleen een herstel van de marges. Ook de omzet steeg met een fraaie 16 procent, tot 5,5 miljard euro. Dat is vooral te danken aan een pittige stijging van de voedselprijzen en een verdere toename van het marktaandeel met liefst 100 basispunten, tot 32 procent. De formule van laagste prijzen vierde dit jaar zijn vijftigste verjaardag, maar is duidelijk nog niet versleten. De combinatie van een stijgende omzet, een verhoogde focus op kostencontrole en een normalisatie van het verschil tussen inkoop- en verkoopprijzen liet een stijging toe van de vergelijkbare bedrijfswinst met 136 procent, tot 191 miljoen euro of 1,49 euro per aandeel.

Stijgingspercentages van 136 procent zijn over het hele boekjaar niet vol te houden, niet het minst omdat de vergelijkingsbasis in de tweede helft van het boekjaar moeilijker wordt. Over het boekjaar 2023-2024 zou de bedrijfswinst met 50 tot 60 procent moeten stijgen, wat kan resulteren in een winst per aandeel van minstens 2,5 euro. Het eindresultaat zal ook afhangen van de belangrijke eindejaarperiode.

Naast het herstel van de marges heeft ook de balans opnieuw een stevigheid die in de buurt komt van wat beleggers van Colruyt gewoon zijn. Eind vorig boekjaar was de schuldpositie opgelopen tot 1,5 keer de bedrijfscashflow, maar dankzij de betere operationele prestaties én de cashinstroom door de lucratieve verkoop van dochteronderneming Parkwind is de schuldgraad gedaald tot 0,3 keer de bedrijfscashflow. De balans is dus sterk genoeg om het ruime investeringsprogramma van 1,5 miljard euro in 2023-2025 te financieren, het dividendbeleid te handhaven en eventueel het inkoopprogramma van eigen aandelen voort te zetten. De controlerende families hebben intussen bijna 69 procent van de aandelen van Colruyt Group in handen.

Conclusie

Een normalisatie van het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijzen, een verdere stijging van het marktaandeel en een aangescherpte focus op kostencontrole maakte de weg vrij voor een spectaculair herstel van de winstmarges. De beurskoers reageerde dit jaar al enthousiast op dat margeherstel, zodat het stijgingspotentieel nog beperkt is. Een koers-winstverhouding van 15 is fair, ook omdat het risicoprofiel van de winstgevendheid is toegenomen door de gevoeligheid voor inflatiegolven en de concurrentiedruk op de Belgische retailmarkt.

Over het boekjaar 2023-2024 zou de bedrijfswinst met 50 tot 60 procent moeten stijgen.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 41 euro

Ticker: COLR.BB32

ISIN-code: BE0974256852

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 5,2 miljard euro

K/w 2022-2023: 17

Verwachte k/w 2023-2024: 15

Koersverschil 12 maanden: +93%

Koersverschil sinds jaarbegin: +85%

Dividendrendement: 2,5%