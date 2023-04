De 5 favorieten indexfondsen van… Tim Nijsmans

Elke week vragen we een expert naar zijn of haar favoriete beleggingen. Deze keer is het de beurt aan: Tim Nijsmans, de oprichter van de Vermogensgids, een onafhankelijk adviseur voor beleggers. Daarnaast doceert Nijsmans over private banking aan de Arteveldehogeschool in Gent en is hij lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB).

Hij was twintig jaar fondsbeheerder, maar zweert nu bij indexbeleggen. “Veel actieve doe-het-zelfbeleggers maar ook veel beleggingsfondsen en verzekeringsproducten die je bij de bank kunt kopen, doen het slechter dan de markt. Daarom komt de beweging naar passief of indexbeleggen ook in Europa sterk opzetten”, meent Nijsmans. “Exchange traded funds (ETF’s) zijn het ideale instrument om goedkoop en rendabel te beleggen.” Daarom geeft hij liever vijf voorbeelden van beursgenoteerde indexfondsen dan vijf favoriete aandelen.

SPDR MSCI ACWI IMI (Acc)

ISIN-code: IE00B3YLTY66

“Indien je maar één ETF wilt kopen en de hele aandelenwereld wil volgen, is deze ETF geschikt. Met deze tracker koop je 9.123 aandelen, gespreid over de hele wereld en alle sectoren en aandelen van verschillende grootte. Op die manier schaduw je de hele markt zonder dat je de aandelen hoeft op te volgen. De prijs voor zo’n ETF is 0,40 procent jaarlijkse beheerskosten, die in de koers verrekend zitten. Dit is een aanvaardbare keuze, ook al zijn er goedkopere ETF’s. Vergelijk deze beheerkosten en het rendement maar eens met een beleggingsfonds bij de bank. Kies bij deze zogenoemde tracker of ETF zeker voor de kapitalisatieversie, zo spaar je de roerende voorheffing van 30 procent op het dividend uit.”

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)

ISIN-code IE00BKM4GZ66

“Na jaren van minder goed presteren dan de MSCI World is de MSCI Emerging Markets-index, die de groeilanden volgt, aan een inhaalbeweging bezig. Met landen als China, Taiwan, Zuid-Korea en India als grootste gewichten heeft de ETF het potentieel de groei binnen te halen waar het Westen moeilijker in slaagt. Je investeert gespreid in aandelen als Taiwan Semiconductor, Samsung, Alibaba, Tencent enzovoort. Voor 0,18 procent per jaar koop je die verzameling aandelen, en dat is bijna één tiende van de kostprijs bij de bank.”

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)

ISIN-code IE00BF4RFH31

“De kleinere aandelen of smallcaps hebben al jaren last van de opgang van trackers. Beleggers kochten vooral grote techbedrijven, terwijl de professionele beleggers niet meer durven te beleggen in waarden met een beperkte beurskapitalisatie. Meer en meer fondsen en ETF’s focussen nu echter op die kleinere aandelen. Alle trends op de beurs keren op een bepaald moment, en de financiële theorie zegt dat kleine aandelen het op de lange termijn beter doen dan de grote aandelen. Mogelijk is het nog niet voor dit jaar, maar hou deze ETF in de gaten. Hij kost 0,35 procent per jaar.”

Xtrackers MSCI World ESG

ISIN-code IE00BZ02LR44

“De evolutie naar meer ESG (Environmental, Social and Governance) getinte investeringen in de beleggingswereld versnelde nog in 2021 en 2022. Het is nog steeds interessant om mee te liften op die duurzame trend. Er is vaak discussie over hoe je de duurzaamheid van een belegging kunt bepalen. Dat er betere ESG-criteria mogelijk zijn is duidelijk, maar daarom moet je het kind nog niet met het badwater weggooien. De Xtrackers ETF heeft een globaal profiel met de best scorende aandelen op het gebied van ESG. Daarnaast worden op deze kapitalisatie-ETF slechts 0,12 procent beurstaksen en een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,20 procent aangerekend.”

Gold Bullion Securities

ISIN-code: GB00B00FHZ82

“Minder een belegging maar meer een verzekering is goud. Het edele metaal is vaak een vluchtwaarde in tijden van onzekerheid en inflatie. Op de lange termijn kan goud zijn waarde behouden versus het geld. Daarom kun je ook investeren in een fysieke ETF die het goud volgt. Dat wil zeggen dat het beursgenoteerde fonds fysieke goudstaven heeft in een kluis. Die staven worden onafhankelijk gecontroleerd en je kunt daar dus een schijfje van kopen.”

“De ETF Gold Bullion Securities kost 0,40 procent per jaar en is een eenvoudige methode om in goud te investeren. De goudprijs is recent al wel gestegen, maar voor een brandverzekering kijk je ook minder naar de prijs. Investeer echter maar een klein deel van je vermogen in goud. Een verzekering dient, volgens mij, niet om winst te halen maar om je koopkracht te beschermen. Bij een zeer hoge inflatie zal het goud ook enorm stijgen en is die kleine investering ineens veel meer waard.”

