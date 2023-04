De 5 favoriete aandelen van… Tom Simonts (KBC)

Hoe vergaat het de beurshandel in economisch wankele tijden? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de solide effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan financieel econoom Tom Simonts (KBC). De graag geziene Kanaal Z-gast bijt de spits af van de wekelijkse rubriek.

Europese banken (iShares Stoxx 600 banks, DE000A0F5UJ7, koers: €14,53)

De blijvend hoge kerninflatie ondersteunt een scenario waarin de ECB de beleidsrente verder kan verhogen. Dat moet een bodem leggen onder de langetermijnrente en tot hogere rente-inkomsten leiden voor de Europese banken. De vlotte afhandeling van de ter ziele gegane Silicon Valley Bank en het gedwongen huwelijk van Credit Suisse en UBS verlaagden het recente besmettingsrisico aanzienlijk. Sowieso blijven de Europese banken buitengewoon liquide dankzij een groot gewicht van overwegend beschermde retaildeposito’s. Net omdat de kapitaalniveaus zeer gezond zijn, blijft het scenario waarin de aandeelhouders een deel van de overtollige cash uitgekeerd krijgen een mogelijkheid. De Europese banken blijven ondergewaardeerd, omdat de winstverwachtingen tot in 2024 stijgend blijven door de hogere rente. De koers-winstverhouding voor 2024 schommelt rond ~6x, aan een koers-boekwaarde van ~0,8x. Omdat het In zo’n omgeving moeilijk is om specifieke winnaars te kiezen, opteren we voor een brede korf van banken.

Azelis (koersdoel: €30)

Azelis behoort tot de top vier van wereldwijde distributeurs van speciale chemicaliën. Het is actief in life sciences en industrial chemicals als tussenpersoon tussen de grote chemieleveranciers en de kmo’s, waar het zorgt voor een gestroomlijnde supply chain. De groep is actief in 57 landen met meer dan 51.000 klanten, via 2.300 leveranciers, dankzij meer dan 100 overnames in de afgelopen twee decennia. De omzet steeg in 2022 tot 4,1 miljard euro, en tot 5,6 miljard per einde 2025.

Azelis kan bogen op een sterk prijszettingsvermogen, veerkrachtige inkomsten, margeverbeteringen en een sterk management dat zijn pluimen al verdiende. Azelis verwacht een jaarlijkse stijging van 10 tot 15 basispunten in de rebitda-marge. Dat lijkt conservatief, want dat niveau werd in het verleden aanzienlijk overtroffen. Maar het management is traditioneel conservatief ingesteld met een ‘underpromise, overdeliver’-strategie. KBC Securities verwacht tegen 2028 een rebit-marge van 12,4 procent op 7,2 miljard euro omzet, terwijl er de komende jaren nog 11 procent marge gerealiseerd moet worden.

UCB (koersdoel: €100)

2023 wordt een overgangsjaar, en dus een koopkans, voor het defensieve en ondergewaardeerde UCB. Diens sterproducten Vimpat en Cimzia verliezen bijna hun patentbescherming, maar de eerste Cimzia-biosimilars komen ten vroegste in 2026 op de markt. Ook zal UCB Argenx bekampen op het gMG-front, met de activa Zilucoplan en Rozanolixizumab. Voor die tweede kreeg UCB van de FDA al een prioritaire beoordeling gegund. En de recente overname van Zogenix introduceerde Fintepla in de UCB-stal voor gebruik bij de zeldzame epilepsie-indicaties Syndroom van Dravet en Lennox Gastaut. Op lange termijn moet de groep het hebben van activa die betrekking hebben op complexe ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, Lupus, de ziekte van Parkinson en andere.

Op korte termijn is het uitkijken naar de waarschijnlijke goedkeuring van bimekuzimab in de VS, al zit de procedure vast door vragen over de productie. ‘Bime’ is op weg om marktleider te worden in psoriatische artritis voor niet-TNFa-responders, met een geschatte piekverkoop van 3,2 miljard euro. Met de huidige waardering wordt het potentieel van de pijplijnactiva én de huidige activa van UCB simpelweg onvolledig weerspiegeld.

Booking Holdings: (koersdoel: $2.500)

Booking Holdings is ’s werelds grootste onlinereisbureau, waarlangs klanten meer dan 1 miljoen hotels, vliegtuigtickets, restaurantreservaties en auto’s kunnen reserveren. De reismarkt is structureel groeiend, mede dankzij de consumenten uit de opkomende markten. Die groei was al zichtbaar in het vierde kwartaal. De omzet steeg met 36 procent op jaarbasis tot 4,05 miljard dollar en de bedrijfskasstroom trok 31 procent hoger, dankzij een stijging van de brutoboekingen met 44 procent tot 27,3 miljard dollar. Voor 2023 wordt een omzetgroei van zo’n 15 procent verwacht, terwijl de operationele winst weer op pre-coronaniveaus moet landen. En die trend lijkt in 2024 aan te zullen houden.

Qua waardering blijft het aandeel aantrekkelijk. De koers-winstverhouding voor 2024 bedraagt zo’n 16,5, gesteund door een structurele winstgroei (~10%), solide EBITDA-marges (~35%), een stijgend rendement op vrije kasstroom (~6,5%) en een rendement op geïnvesteerd kapitaal van 240 pocent! Die cijfers worden verklaard door een solide bedrijfsmodel: Booking ontvangt een commissie op het reserveringsbedrag, wat zorgt voor erg hoge vrije kasstromen. Het bedrijf is dan ook constant inkoper van eigen aandelen. Op langere termijn blijft zal het aandeel van onlinehotelboekingen structureel blijven stijgen, wat moet leiden tot een stijgend marktaandeel in de wereldwijde sector.

Ontex (koersdoel: €12)

De resultaten van de luierproducent Ontex stonden het voorbije anderhalf jaar sterk onder druk, omdat de stijgende inflatie niet snel kon worden doorgerekend aan de klanten. Boosdoener is de lange looptijd van contracten waarin de prijs werd vastgeklikt. Maar de prijsverhogingen werden recentelijk wel versneld doorgevoerd, waardoor de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) in 2022 met 31 procent steeg, dankzij een sprint met 67 procent in het vierde kwartaal. Ontex mikt op een verdere stijging van de ebitda-marge, maar ook op een consument die makkelijker gaat kiezen voor private label, in plaats van merkluiers.

KBC Securities verwacht een verdere aanzienlijke verbetering in 2023 en 2024: de omzet moet in die periode 10,3 en 3,5 procent hoger kunnen, terwijl de winstgevendheid (ebitda) 73 en 16 procent moet aandikken. De combinatie van aanzienlijke ebitda-groei en de aanstaande afstoting van de niet-kernactiviteiten in Mexico (voor zo’n 250 miljoen euro) moet de schuldpositie snel doen verbeteren. De schuldratio moet dalen tot ongeveer 3 tegen eind 2023. Mogelijk daarom dat de in 2022 opgestarte fusiegesprekken met AIP werden stopgezet. En dat is misschien maar goed, want de intrinsieke waarde ligt ver boven de huidige koers. En een bruid dient altijd netjes opgekleed te zijn, alvorens uitgehuwelijkt te worden.