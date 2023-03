Crédal: ‘We steunen de sociale economie al veertig jaar’

De Brusselse coöperatie Crédal financiert ondernemers en sociale projecten in Brussel en Wallonië. “Geld dat bij een klassieke bank op een spaarrekening staat, vervuilt meer dan wanneer je het consumeert.”

“We groeien volop. Er is meer dan ooit vraag naar onze kredieten, want er zijn steeds meer ondernemers die met hun milieu- en sociale impact begaan zijn”, vertelt Sébastien Fosseur, directeur bij Crédal.

Op welke manier hebt u impact?

SÉBASTIEN FOSSEUR. “We geven microkredieten van 5.000 tot 10.000 euro aan mensen die iets willen ondernemen, maar geen financiering vinden bij de banken. We helpen hen ook met advies en begeleiding. Daarnaast financieren we allerlei organisaties. We geven leningen aan projecten voor daklozen, sociale huisvesting en jongeren, we financieren coöperaties in de landbouw of energie, en impactbedrijven die werken rond duurzame mobiliteit of voeding. Alle geld dat wordt geïnvesteerd, gaat integraal naar sociale projecten en organisaties die impact hebben in Brussel en Wallonië.”

Hoe meet u die impact?

FOSSEUR. “We mikken op vier duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We gaan na hoeveel kredieten we op elk terrein geven. Daarnaast kijken we ook naar het aantal mensen en projecten dat we financieren, net als het aantal voltijdse equivalenten die we daarmee mogelijk maken.”

Hoeveel impact hebt u al gehad?

FOSSEUR. “Crédal is ontstaan in de jaren tachtig uit een groep spaarders die geld weghaalde bij de banken omdat die de apartheid in Zuid-Afrika bleven financieren. In de plaats wilden ze hun geld uitlenen aan lokale bedrijven en die bijstaan, opdat ze sterker zouden worden. Wij steunen de sociale economie dus al veertig jaar. In 2022 hadden we voor 57 miljoen euro kredieten uitstaan, gaven we 750 mensen een microkrediet, financierden we 250 organisaties met impact, goed voor omgerekend 4.000 voltijds banen. We begeleiden ook 370 personen en 50 organisaties en tellen 3.700 coöperanten.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Wat zijn het rendement en de risico’s?

FOSSEUR. “Vanaf 10 euro kun je coöperant worden. We staan onder het toezicht van de FSMA en nog nooit heeft een coöperant geld verloren. Ons dividend is laag, maar dat is om meer impact te kunnen hebben. Het rendement bedroeg de voorbije jaren 0,1 of 0,2 procent, ruwweg in lijn met een spaarrekening. Al zal de spaarrente wat stijgen en het rendement bij ons nog niet meteen. Maar weet je, een onderzoek van Oxfam vond dat geld dat bij een klassieke bank staat meer vervuilt dan wanneer je het consumeert. Crédal laat toe je geld te investeren met een positieve impact.”

Waar dient het opgehaalde geld voor?

FOSSEUR. “Ik geef twee voorbeelden. Freddy met Curry is een Brusselse traiteur die werkt met lokale en verse ingrediënten, zonder afval produceert en met de fiets levert. Kazidomi is een onlineretailer met duurzame en gezonde producten. Het zijn twee projecten die we in een vroeg stadium hebben kunnen financieren. Wij kijken naar de personen en naar het model, niet alleen naar de cijfers.”

De auteur is medeoprichter van Duurzaam Beleggen Academy