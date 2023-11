Campine: ‘We moeten groeien om te vergroenen’

Al begin vorige eeuw legde de Compagnie Métallurgique de la Campine zich toe op het herwinnen van koper, brons, zilver, zink, lood en antimoon. Vandaag is Campine een wereldleider in vooral die laatste twee materialen.

“Wij werken aan de zero waste society”, zegt CEO Wim De Vos. “Een economie zonder afval zal niet voor morgen zijn, maar als we niet geloven dat het kan, zal het nooit lukken.”

Op welke manier hebt u impact?

WIM DE VOS. “Ten eerste maken we dat een grote hoop afval niet op de berg belandt, maar gerecycleerd wordt, zodat de materialen weer in de economie komen. Jaarlijks recycleren wij 175.000 ton aan autobatterijen. Dat zijn er 20.000 per dag. Ten tweede produceren wij brandvertragers. We kunnen er prat op gaan dat we daarmee levens redden. Een gemiddelde brand is al na drie minuten levensbedreigend. De gemiddelde interventietijd in ons land is elf minuten. Dan weet je dat elk element dat een brand kan vertragen, een cruciale rol kan spelen.”

Hoe meet u die impact?

DE VOS. “Ons belangrijkste meetpunt is de materiaalrecyclagegraad. Wij krijgen meer dan 200.000 ton aan grondstoffen per jaar binnen. 93 procent daarvan is afval. Wij meten hoeveel daarvan we kunnen omzetten naar te hergebruiken grondstoffen. Door de overname van twee fabrieken in Frankrijk zijn we erin geslaagd die graad substantieel te verhogen. We kunnen autobatterijen breken tot zijn verschillende fracties, zodat we zelfs het plastic kunnen hergebruiken. We zijn ook de enigen ter wereld die brandvertragende antimoon recycleren uit afval. Dat is een kritische grondstof in Europa, want we importeren alles.”

WIM DE VOS “We doen niet zomaar aan recyclage, we werken echt circulair.” © GF

Hoeveel impact hebt u al gehad?

DE VOS. “Goh, ik ben hier pas sinds 2017. Heel veel zou ik zeggen. We doen niet zomaar aan recyclage, we werken echt circulair. Veel recyclagebedrijven doen aan downcycling, wat betekent dat je niet opnieuw hetzelfde product kunt maken omdat de eigenschappen van de grondstoffen niet meer voldoende zijn. Bij ons is dat niet het geval. Van het plastic maken we bijvoorbeeld nieuwe behuizingen voor batterijen. Dat willen we nog meer doen, nieuwe circulaire kringlopen zoeken.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Wat is het rendement en de risico’s?

DE VOS. “We zijn een beursgenoteerd bedrijf. Voor het rendement tellen dus twee elementen. Wij keren normaal ongeveer een derde van de nettowinst uit als dividend. En wie naar de beurskoers van de jongste jaren kijkt, zal zien dat we het daar ook niet slecht gedaan hebben. We produceren grondstoffen. Daardoor waren onze resultaten vroeger zeer cyclisch. Dat hebben we er voor een stukje uitgekregen, onder meer door diversificatie in onze eindmarkten en waar we onze grondstoffen halen. Bij de jongste cijfers hebben we gecommuniceerd dat we mogelijk onze recordcijfers van 2022 opnieuw zullen halen.”

Waar dient het geld voor?

DE VOS. “We halen natuurlijk niet echt geld op, maar als je kijkt naar waar we ons kapitaal voor gebruiken, dan springen twee zaken eruit: groei en duurzaamheid. Alle twee zijn ze even belangrijk voor mij. Je zou duurzaamheid ook op de eerste plaats kunnen zetten, maar volgens mij lukt het ook niet zonder groei. We moeten groeien om te kunnen investeren in het vergroenen van onze processen.”