Beursblog: de beurswinnaars van het komende decennium

Elk decennium is de beurs in de ban van een nieuw paradigma. Momenteel zit ze op een mogelijk kantelpunt. De grote vraag is welke de winnaars van het nieuwe decennium zullen worden.

Het wordt misschien te snel en te vaak geroepen dat de wereld op een kantelpunt staat, waarna niets nog hetzelfde zal zijn. Ook in beurskringen en op financiële markten wordt die gemeenplaats regelmatig bovengehaald.

Van conglomeraten over grootbanken tot big tech

Maar soms worden er kantelpunten uitgeroepen die de moeite lonen om op zijn minst even bij stil te staan. Zo zegt Steve Eisman in een recent interview met Bloomberg dat dit moment misschien weleens een paradigmawissel zou kunnen inluiden voor beleggers. Eisman werd beroemd als een van de figuren in de bestseller The Big Short die in 2007 inzetten op de ineenstorting van de Amerikaanse huizenmarkt. In de gelijknamige film werd hij smakelijk vertolkt door Steve Carell.

Volgens Eisman zijn de aandelenmarkten om de tien jaar in de greep van een specifiek paradigma, waarmee een bepaalde sector ver boven het marktgemiddelde presteert. In de jaren negentig waren dat de grote conglomeraten, zoals General Electric. Die multinationals waren in zoveel sectoren actief, dat ze op den duur niet meer wisten wat hun kernactiviteiten waren, maar die dachten dat ze daarmee de wereld zouden veroveren. Beleggers konden er niet genoeg van krijgen.

Rond de millenniumwissel nam de financiële sector het over als beurslieveling met bovengemiddelde rendementen als gevolg. Dat fabeltje klapte in elkaar met de financiële crisis van 2008.

In het zog daarvan voerden de centrale banken een uitzonderlijk beleid met heel lage rentes en veel monetaire versoepeling. Daarmee werden beleggers in essentie aangespoord om risico te nemen, zegt Eisman, om in die niches van de aandelenmarkten te beleggen die in normale tijden als meer risicovol werden beschouwd. Er vloeide tussen 2010 en 2021 enorm veel kapitaal naar technologie. Vooral verlieslatende techbedrijven die heel sterk groeiden, deden het goed in die periode.

Een beredeneerde gok

Nu zitten we op een moment dat dat paradigma ofwel voorgoed voorbij is, ofwel nog even kan aanhouden. Welke kant het op gaat, hangt volledig af van de centrale banken. Iedereen is het erover eens dat het grootste deel van de renteverhogingen achter de rug is, maar de grote vraag is of ze de rentes, zodra die op hun piek zijn, daar een tijdje zullen houden, of ze snel weer zullen verlagen.

In dat laatste geval zullen verlieslatende speculatieve groeiwaarden weer opleven, zoals we de laatste weken hebben gezien. Al zegt Eisman dat beleggers geen valse hoop mogen koesteren met zulke tussentijdse koersopstoten, zoals die sinds begin dit jaar. Toen de internetzeepbel in 2000 leegliep, ging de technologie-index Nasdaq tussentijds met 30 tot zelfs 50 procent omhoog, maar tussen 2000 en 2002 verloor die 75 procent van zijn waarde.

Als de centrale banken de komende periode beslissen de rente enkele jaren op de huidige hogere niveaus te laten, betekent dat een nieuw paradigma voor beleggers, waarin ze op zoek moeten naar de winnaars van het volgende decennium. Welke dat zijn, daar zegt Eisman op dit moment nog geen idee van te hebben.

De marsrichting van centrale banken zal afhangen van twee zaken: de inflatie en een eventuele recessie. Voorlopig zijn er voldoende tekenen dat de inflatie afzwakt, maar niet genoeg om de rentes al te verlagen. De kansen op een recessie zijn de afgelopen weken geslonken, wat een extra argument is om de rentes niet meteen te verlagen.

Zoals het er nu naar uitziet, zit die paradigmawissel met structureel hogere rentes er voorlopig wel aan te komen. Aangezien Eisman zelf nog geen antwoord kan of wil geven op welke sectoren het in dat paradigma bovengemiddeld goed zullen doen, moeten beleggers daar de komende jaren zelf naar op zoek. Een beredeneerde gok: de energietransitie die nodig is om de wereld koolstofneutraal te krijgen zal ervoor zorgen dat de winnaars van de toekomst bedrijven zijn die fysiek dingen doen of maken. Technologie blijft belangrijk, maar het zullen tastbare technologieën in plaats van immateriële zijn die het verschil zullen maken.