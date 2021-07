Het Amerikaanse Ephemeral Tattoo heeft een inkt ontwikkeld die na negen tot vijftien maanden volledig verdwijnt. Het bedrijf heeft nu 20 miljoen dollar opgehaald in een financieringsronde.

Uit een studie in opdracht van Ephemeral Tattoo blijkt dat 60 miljoen Amerikanen een tatoeage hebben overwogen. Ze worden echter afgeschrikt door de permanente aard van de tekening, door culturele of religieuze redenen, de reactie van familieleden en vrienden of besluiteloosheid.

Zes jaar lang zochten twee scheikundig ingenieurs en een team dermatologen van Ephemeral Tattoo naar een oplossing. Ze probeerden een vijftigtal inktvormen en honderden tests om hun product te perfectioneren. Het resultaat is een inktoplossing die na ongeveer een jaar vervaagt.

Amper vier maanden na de opening van de eerste tattoostudio in Brooklyn, New York, heeft het bedrijf 20 miljoen dollar opgehaald. De vraag naar het product is dan ook enorm. Volgens Ephemeral is sinds de opening het aantal afspraken elke maand verdubbeld. Er is nu een wachtlijst van zeven tot acht maanden.

De inkt vervaagt na negen tot vijftien maanden. © Ephemeral Tattoo

