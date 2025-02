BEKIJK – Kan Europa nog aanklampen in de AI-wedloop? Studiogesprek met AI-ondernemer Jorge De Corte (ReBatch)

Europa maakt 200 miljard euro vrij voor investeringen in artificiële intelligentie (AI), meldt Europees Commissievoorzitter von der Leyen tijdens de AI-top in Parijs. Maar zal dat bedrag volstaan om de kloof met China en de VS te dichten? We bespreken het in de studio met Jorge De Corte, oprichter van ReBatch, het bedrijf dat AI-oplossingen aanbiedt aan organisaties en bedrijven.