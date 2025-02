BEKIJK – Antwerpse haven is proeftuin voor telegestuurde auto’s

Een Belgische primeur: in het Antwerpse havengebied rijden twee deelauto’s rond die vanop afstand worden bestuurd, vanuit een kantoor meer dan 600 kilometer verderop in Berlijn. Er is wel nog een veiligheidschauffeur aan boord. Zonder mag nog niet van de wetgevende overheden. Het zijn twee dochterbedrijven van D’Ieteren die de teledrivingdienst aanbieden: deelwagenbedrijf Poppy en Ush, dat zich bezighoudt met autonome shuttlediensten. Voorlopig op één traject in de haven, maar dat hopen ze snel te kunnen uitbreiden.