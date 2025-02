Europa is van plan 200 miljard euro vrij te maken voor investeringen in artificiële intelligentie. Dat heeft Europees Commissievoorzitter von der Leyen gezegd op de AI-top in Parijs. Volgens haar wordt het de grootste publiek-private samenwerking ter wereld voor de ontwikkeling van betrouwbare AI. Twintig miljard van het budget is bestemd voor de bouw van AI-gigafabrieken met een gigantische rekenkracht.