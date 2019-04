De Oostendse burgemeester Bart Tommelein rekent voor de vernieuwing van zijn stad op projectontwikkelaars zoals Bart Versluys. Omgekeerd verwacht de projectontwikkelaar van het stadsbestuur een duidelijke visie op stadsontwikkeling.

Bart Versluys kent de weg in het stadhuis van Oostende. Op vrijdagnamiddag is het stadhuis gesloten voor het publiek, maar de projectontwikkelaar leidt ons gezwind via de achterzijde van het gebouw naar het kabinet van de burgemeester. "Daar moest ik vaak zijn voor vergunningsdossiers", wijst hij naar een kantoortje langs onze route. Groep Versluys, gevestigd in Oostende, staat bekend als een van de belangrijkste projectontwikkelaars aan de kust. Op de Oostendse Oosteroever bouwt Versluys een nieuwe stadswijk.

...