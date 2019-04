De gestage prijsstijging op de Belgische woningmarkt houdt aan. Vooral Brusselse woningen zijn flink duurder geworden.

Klik op de interactieve kaart hieronder op een gemeente om de prijzen van huizen en appartementen te zien. De vermelde bedragen zijn in euro en gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent: 50 procent van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. Ook alle prijsevoluties zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Die zijn vermeld in procenten. De cijfers zijn afkomstig van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst.

Legende bij de kaart: prijzen in euro en evolutie in procent.

De prijzen op de Belgische vastgoedmarkt zijn alweer enkele jaren aan het stijgen. Niet dat de woningprijzen spectaculair hoger vlammen, maar elk jaar komt er toch wel één of enkele procentjes bij. En in absolute bedragen dikt dat wel aan. Bedroeg de mediaanprijs voor een Belgische woning in 2013 nog 199.000 euro, dan is dat volgens de nieuwe prijsstatistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat intussen 230.000 euro. In vergelijking met 2017 klom de mediaanprijs 4,5 procent hoger.

Op de appartementenmarkt was de prijstoename het voorbije jaar bescheidener. Daar ging de mediaanprijs 2,6 procent hoger, tot 195.000 euro. Ook dat is 20.000 euro meer dan in 2013. De prijs van bouwgrond daalde lichtjes (-0,6%) tot 160 euro per vierkante meter. De markt voor bouwgrond heeft zich in de tweede helft van het jaar wel hersteld, want in de eerste zes maanden van 2018 noteerden de notarissen nog een prijsdaling van 3 procent.

Brussel voert de forcing

In het Brussels Gewest stegen de prijzen het meest. De toename van 5,3 procent duwt de mediaanprijs voor een Brusselse woning naar 395.000 euro. In Vlaanderen en Wallonië bleef de klim beperkt tot 3 procent. In Vlaanderen bedraag de mediaanprijs voor een woning nu 256.500 euro, in Wallonië 165.000 euro.

Vlaams-Brabant (298.000 euro) en Waals-Brabant (296.977 euro) zijn de duurste provincies voor woningvastgoed. Henegouwen, een buurprovincie van Waals-Brabant, is afgetekend de goedkoopste met een mediaanprijs van 140.000 euro.

De top tien van duurste gemeenten situeert zich ook bijna volledig in en rond Brussel. De uitzondering is Sint-Martens-Latem. De groene villagemeente in de rand van Gent was vorig jaar nog uit de top tien getuimeld, maar prijkt nu weer op de zevende plaats met een mediaanprijs van 488.000 euro. Helemaal bovenaan in de prijsrangschikking staat Sint-Pieters-Woluwe. De mediaanprijs steeg er met 4 procent tot 568.000 euro. Voor de goedkoopste woningen moet men in het Naamse Viroinval zijn. De mediaanprijs bleef er in 2018 onder 100.000 euro hangen (88.500 euro).

De appartementenmarkt toont een meer verscheiden geografisch plaatje. Knokke-Heist (368.400 euro) is nog altijd een zekerheid op de eerste plaats, maar de Antwerpse gemeente Schilde komt na een prijsstijging van 16 procent toch sterk opzetten. De mediaanprijs voor een appartement noteert er nu op 322.400 euro. Sint-Pieters-Woluwe vervolledigt het podium met een mediaanprijs van 318.500 euro.

De Trends Vastgoedgids verschijnt op donderdag 18 april.