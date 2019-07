Aan de werkloosheidsval kunnen de deelstaatregeringen de komende jaren iets doen. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

De voorbije dagen doken tegenstrijdige berichten over de Belgische arbeidsmarkt op. Volgens het Statbel, het Belgische statistiekbureau, waren in het eerste kwartaal van 2019 69,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Dat zijn er voor het eerst sinds lang minder dan in het vorige kwartaal. Eind 2018 had nog 70 procent van hen een baan. Anderzijds leren cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) dat er in de eerste drie maanden van dit jaar 78.000 banen bij gekomen zijn in vergelijking met dezelfde periode begin 2018. In België zijn nu zo'n 4.072.000 mensen aan de slag.

