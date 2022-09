Hoewel meerdere meerderheids­partijen er nog op hopen, is het geen optie meer om Doel 3 stand-by te houden na de sluiting op 23 september. De voorbereidende werken voor de ontmanteling sluiten een herstart uit, concluderen experts uit de recentste contacten tussen de nucleaire waakhond FANC en Electrabel (Engie), de uitbater van de kernreactor. Dat meldt De Tijd woensdag.

Vorige vrijdag hebben de raad van bestuur van het FANC en de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen - een onafhankelijk orgaan - het sluitingsplan van Engie voor de reactor goed­gekeurd. Dat prikt 23 september als de laatste dag waarop Doel 3 stroom produceert. Welingelichte bronnen bevestigen dat ook 'de werkzaamheden ter voorbereiding van de ontmanteling van de reactor zijn goedgekeurd'.

Het gaat nog niet om de definitieve ontmanteling - die kan pas nadat het FANC daarvoor een vergunning heeft afgeleverd - maar om de tussenstappen ernaartoe. Volgens bronnen start die fase al 'in de komende maanden'. De voorbereidende werkzaamheden maken de stillegging van de reactor onomkeerbaar, klinkt het. 'Aangenomen wordt dat een heropstart uiterst gecompliceerd, zo niet onmogelijk wordt na de chemische ontsmetting van het circuit', zegt een bron dicht bij het dossier.

Daarmee verdwijnt de mogelijkheid om de kerncentrale stand-by te houden voor een eventuele herstart. Een optie die Duitsland wel heeft, omdat de voorbereidende werkzaamheden voor de ontmanteling van de kerncentrales daar pas later beginnen. Het Duitse scenario genoot de voorkeur van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die later ook de steun kreeg van CD&V-kopman Sammy Mahdi en vicepremier David Clarinval (MR).

Op Twitter reageert Open VLD-voorzitter Lachaert scherp op het bericht in De Tijd. 'In oorlogstijd kan een exploitant kerncentrales niet zomaar beslissingen nemen die tegen het algemeen belang ingaan. Het is niet het moment om onomkeerbare beslissingen te nemen rond Doel 3 of eender welke bron van energie', aldus Lachaert.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sluit zich daar bij aan. 'Het zou waanzin, onwetendheid en onverantwoordelijkheid zijn', zo tweet Bouchez over de onomkeerbaarheid van de sluiting. 'We nemen het initiatief om een definitieve sluiting tegen te houden. Ik roep alle regeringspartners op om hun dogma's te laten vallen. We kunnen niet vragen om energie te besparen en tegelijk een reactor sluiten.'

