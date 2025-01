De Belgische holdings slaagden er het voorbije jaar niet in om gemiddeld beter te doen dan de Bel-20. De Europese holdings leverden beleggers gemiddeld minder rendement op dan de EuroStoxx 50. Stockpicking ligt uit de gratie bij beleggers.

De Belgische holding D’Ieteren trekt de kop bij de Belgische holdings, maar daar hoort een stevige disclaimer bij. Wie exact twaalf maanden geleden aandelen van D’Ieteren kocht, betaalde daar 173,9 euro per aandeel voor. Bij een verkoop leveren diezelfde aandelen vandaag ongeveer 160 euro op, ofwel 8 procent minder. En toch berekent de dataleverancier Bloomberg het totaalrendement van D’Ieteren op 36,66 procent. Dat heeft alles te maken met het superdividend van 74 euro bruto dat D’Ieteren uitkeerde. Particuliere beleggers moesten op dat dividend 30 procent belasting betalen. Het totale nettorendement voor de particuliere belegger zakt daardoor eerder richting 22 procent. Dat is wel nog steeds beter dan de Bel-20 met of zonder rekening te houden met de dividenden. Meer uitleg over D’Ieteren vindt u in de kader onder aan deze tekst.

Ackermans is beste holding in Brussel

Nog beter af was u bij Ackermans & van Haaren. Het aandeel van de investeringsmaatschappij steeg het afgelopen jaar meer dan 23 procent. Het dividend is bij Ackermans slechts de kers op de taart: 3,4 euro bruto of netto 2,38 euro. Dividenden zijn leuk voor wie graag regelmatige inkomsten heeft, maar ze mogen niet te groot zijn, want dan gaat de fiscus met veel van uw rendement lopen. Het is daarom opletten geblazen met holdings die hoge dividenden beloven.

Prosus is beste holding buiten Brussel

De Chinese internetreus Tencent is het belangrijkste bedrijf in de portefeuille van Prosus, dat op de beurs van Amsterdam noteert. Het aandeel van Tencent steeg het afgelopen jaar ongeveer 38 procent en Prosus kende een gelijkaardig koersverloop. Helemaal onderaan in de ranking van de Europese holdings vinden we, weinig verrassend, Peugeot Holding. Bijna de helft van de intrinsieke waarde van de Franse holding bestaat uit de autogroep Stellantis. Stellantis verloor de voorbije twaalf maanden meer dan 40 procent van zijn waarde.

De gemiddelde Europese holding zag de koers de voorbije 12 maanden 7,5 procent stijgen en dat is minder dan de afgerond 10 procent die de Europese graadmeter EuroStoxx50 erbij schreef. Met de brutodividenden erbij komt het totaalrendement van de gemiddelde buitenlandse holding op 11 procent.

Superdividend van D’Ieteren dopeert de koers De beleggers die dicht met hun neus op de koersen van Belgische aandelen zitten, zullen mogelijk al gemerkt hebben dat er iets gek met de koers van D’Ieteren aan de hand is. Sommige dataleveranciers geven een koersdaling weer in 2024, andere dataleveranciers een sterke stijging. “We hebben een coëfficiënt toegepast op de historische prijzen van het aandeel wegens het buitengewone dividend en zijn aanzienlijke grootte”, legt Sandra Machado, woordvoerder van de beursuitbater Euronext, uit. Op 10 december ging er een brutodividend van 74 euro van de koers. Daarvan kregen beleggers enkele dagen later netto 51,8 euro op hun rekening gestort. Euronext heeft de koers van voor 10 december met een coëfficiënt van 0,629073 aangepast. Zo werd de slotkoers van 9 december 125,5 in plaats van 199,5 euro. Maar niet alle dataleveranciers passen dezelfde coëfficiënt toe op de historische koersen als Euronext. Bij gewone dividenden past Euronext de historische koersen niet aan, omdat de impact op de waardering van het bedrijf niet zo groot is. Die dividenden knipt Euronext gewoon van de koers en op de ex-coupondag dalen die aandelen in waarde. De meeste beursindexen werken op die manier en houden enkel rekening met de koersevolutie. De Duitse Dax-index is een uitzondering, die het totaalrendement van de koers en het dividend weerspiegelt.

