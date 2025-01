BEKIJK – Diependaele wil Einsteintelescoop: ‘Overtuigd dat wij de beste kaarten hebben’

De nieuwe Vlaamse minister-president Matthias Diependaele haalt alles uit de kast om de bouw van de Europese Einsteintelescoop naar Vlaanderen te halen. Dat vertelt hij dit weekend in zijn nieuwjaarsinterview in Trends Talk. Dit jaar wordt beslist waar precies het enorme ruimte-observatorium zal gebouwd worden. Diependaele kwam eerder al met 200 miljoen euro Vlaams geld over de brug en lobbyt bij de ambassadeurs en regeringsleiders van de landen die betrokken zijn bij het project.