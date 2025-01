Vlaams minister-president Diependaele: ‘Vlaanderen moet Einsteintelescoop binnenhalen’

Vlaams minister-president Matthias Diependaele is ervan overtuigd dat Vlaanderen de beste wetenschappelijke kaarten op tafel kan leggen voor de bouw van de Europese Einsteintelescoop. Dat zegt hij dit weekend in het nieuwjaarsinterview in Trends Talk. Dit jaar wordt beslist waar het enorme ruimte-observatorium zal gebouwd worden.

Het bouwen van de Einsteintelescoop zou tien jaar in beslag nemen. Op 250 meter diepte zou een driehoek worden gebouwd met buizen van tien kilometer lang. De kostprijs wordt geraamd op 1,7 miljard euro. Een enorme Europese investering die bedrijven en wetenschap naar Vlaanderen zal lokken, hoopt de Vlaamse regering.

Tweede CERN

Diependaele: “Ik ben er zeker van dat als we dit binnenhalen, het zowel wetenschappelijk als economisch op lange termijn een heel sterk project kan zijn. Het is te vergelijken met de CERN in Zwitserland. Dat heeft intussen zijn vijftigste verjaardag gevierd en heeft gezorgd voor heel wat economische en wetenschappelijke ontwikkelingen daarrond. En ik denk dat we dat hier bij ons ook kunnen doen.” (Lees verder onder het videofragment)

“Het is ook een zeer mooi Europees samenwerkingsverband met Nederland. De regio’s Vlaanderen, Wallonië en Baden-Württemberg werken samen. Ik ben ervan overtuigd dat wij de beste kaarten hebben. Nu is het alleen maar hopen dat Europa dat ook zo bekijkt”, aldus Diependaele.

Vlaamse steun

De plannen zijn er, de bouw kan weldra beginnen. De locatie ervan zou het drielandenpunt Nederland-Duitsland-België kunnen zijn. Onder meer in de Voerstreek werden proefboringen gedaan, maar ook Sardinië en het Duitse Saksen zijn kandidaat. In het regeerakkoord reserveerde Diependaele meteen al 200 miljoen euro voor het project. Daarmee tilt Vlaanderen de totale toegezegde steun boven het miljard euro.

‘Binnenhalen’

Minister-president Diependaele overlegde al intensief met de landen die betrokken zijn bij het project: “Ik heb hierover al samengezeten met de Nederlandse minister-president en met de vorige Franse premier Barnier. Ik hoop dat die boodschap doorgegeven wordt aan zijn opvolger. Ook met de verschillende ambassadeurs overleggen we. We zijn heel hard aan het werken aan dit dossier om de telescoop binnen te halen.”

Het nieuwjaarsinterview in Trends Talk van Matthias Diependaele is het hele weekend te bekijken vanaf zaterdag 11 uur. Trends Talk is ook te beluisteren als Trends Podcast.