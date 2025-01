Het dividend van Amerikaanse bedrijven is veel beter voorspelbaar dan dat van hun Europese sectorgenoten.

De goedkoopste aandelen met het hoogste dividendrendement treffen we aan in de Verenigde Staten in de sectoren vastgoed, energie (olie en gas), nutsbedrijven en consumentengoederen. In die laatste categorie selecteren we twee van de vijf dividendaandelen voor 2025, omdat het mooie achterblijvers zijn. Het dividend van Amerikaanse bedrijven is veel beter voorspelbaar dan dat van hun Europese sectorgenoten. Het rendement van die laatste bleef ook in 2024 weer ver achter, wat in menig dividendportefeuille duidelijk voelbaar was.

Veel meer Europese dan Amerikaanse ondernemingen verlaagden in 2024 hun dividend en bovendien blijft de dividendgroei van de aandelen met de sterkste dividendhistorie in Europa ver achter bij hun Amerikaanse sectorgenoten. Die ‘dividendaristocraten’, aandelen die al minstens 25 jaar op rij hun dividend verhogen, waren in 2024 goed voor een gemiddeld rendement van bijna 15 procent.

Voor 2025 selecteren we een mix van herstelkandidaten en winnaars, die ondanks een hoogste koers ooit het potentieel hebben om nog verder door te stijgen. Op korte termijn zijn de beurzen onvoorspelbaar. Op lange termijn zijn koersen, die zich bewegen in lijn met het dividend, wel goed in te schatten.

1. American Financial Group

Een aandeel dat het in 2024 goed deed, maar dat normaal gesproken – als er geen gekke dingen gebeuren – nog beter kan doen in 2025, is de schadeverzekeraar American Financial Group (AFG). AFG maakte de voorbije weken een flinke koerssprong na resultaten en positief dividendnieuws. Het aandeel kwam in het vorige nummer al aan bod als mooiste voorbeeld van een bedrijf dat een sterke jaarlijkse dividendgroei combineert met meerdere speciale dividenduitkeringen.

2. Danaher

Danaher is een medisch technologieconglomeraat, dat net als vrijwel alle sectorgenoten onlangs fors inleverde. Rond de laagste jaarkoers biedt dat kansen voor dit kwaliteitsbedrijf, dat bekendstaat om zijn sterke dividendgroei, zijn hoge winstmarges en zijn sterke kasstromen, die de groei van het dividend de komende jaren moeten ondersteunen. Jaarlijks keert Danaher voor 780 miljoen dollar dividenden uit met zijn vrije kasstroom die de komende jaren oploopt tot ruim 7 miljard dollar. Met een koers-winstverhouding van 30 is Danaher niet goedkoop, maar topkwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. Tussentijdse correcties bieden dan ook mooie koopkansen.

3. Dollar General

De discountretailer Dollar General (DG) kwam in 2024 in zwaar weer terecht, met vrijwel een koershalvering tot gevolg. Dat is veel te gortig voor dit kwaliteitsaandeel, dat zijn dividend zoals verwacht het afgelopen jaar niet verhoogde, maar het wel stabiel hield op 0,59 dollar per aandeel per kwartaal. Dat geeft een mooi dividendrendement van 3 procent. Dollar General blijft gestaag doorgroeien met een verwachte omzet van meer dan 40 miljard dollar voor het boekjaar 2024-2025, dat tot eind januari loopt. Met een koers-winstverhouding van slechts 13 en een mooi dividend durven we het aandeel te tippen bij de dividendaandelen. Het zou zomaar een van de grote uitblinkers in 2025 kunnen worden.

4. Mondelez

De snacks- en chocoladeproducent Mondelez, wereldbekend van de Oreo-koekjes, is bij snoepers een bekende naam. Maar het aandeel maakte bitter in 2024 en zakte zowaar naar een laagste jaarkoers. Dat is voor geduldige beleggers een prima kans. Het dividendrendement bedraagt 3 procent en elk jaar wordt het dividend met 10 procent verhoogd.

5. Lam Research

Het halfgeleideraandeel Lam Research was een achterblijver op Wall Street in 2024. Beleggers lieten bedrijven die minder profiteren van de AI-hype het afgelopen jaar links liggen. Precies daarom is het aandeel te overwegen voor uw dividendportefeuille. Lam Research biedt jaarlijks een fraaie dividendgroei van 15 procent en is in jaren niet meer zo aantrekkelijk gewaardeerd geweest. z