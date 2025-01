Danny Reweghs over beleggen in 2025 – stelling 10: andere beleggingsaanpak nodig

Beursexpert Danny Reweghs blikt in Trends Talk met Jan De Meulemeester in 10 stellingen vooruit op het nieuwe beursjaar. Elke dag serveren we u 1 van de 10 voorspellingen en leggen we uit hoe u zich in 2025 als belegger moet positioneren.

Wat moet u als belegger weten over wat belangrijk wordt in 2025? Om u te helpen kijken we met onze meest ervaren beursexpert en directeur strategie van Trends Beleggen Danny Reweghs onder meer naar wat aandelen, fondsen, obligaties, vastgoed of grondstoffen dit jaar jaar te bieden hebben. Het nieuwe jaar kondigt zich aan in tien vooruitzichten, tien stellingen, of zeg maar tien weloverwogen voorspellingen.

Vandaag stelling 10

Met de tiende stelling komen we tot een algemene conclusie. We spraken eerder al over volatiliteit, verdere renteverlagingen, rugwind voor obligaties, minder voor aandelen, herstel van grondstoffen enzovoort, maar hoe positioneer je je nu als belegger in deze wereld? Doen we voort zoals we deden, of hebben we een andere beleggingsaanpak nodig in 2025?