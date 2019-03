Recht op werkloosheidsuitkering na één maand: België steunt compromis niet

België zal de herziening van de Europese verordening over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels niet steunen. Dat heeft minister van Werk en Sociale Zaken Kris Peeters dinsdag gezegd in een reactie op het compromis dat stelt dat werknemers uit andere lidstaten na één maand werk een werkloosheidsuitkering moeten kunnen aanvragen.

'Het principe dat je eerst moet bijgedragen hebben voor je sociale rechten in de werkloosheid kan opnemen, is fundamenteel voor onze sociale zekerheid. In België hanteren we een termijn van drie maanden en die heb ik altijd verdedigd', zo reageert Peeters.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement bereikten dinsdag een compromis over werkloosheidsuitkeringen. Dat stelt dat werknemers die minstens een maand aan de slag zijn geweest in een andere lidstaat een werkloosheidsuitkering mogen aanvragen als ze hun job verliezen, op voorwaarde dat ze voordien al een bepaald aantal dagen in hun eigen land of andere lidstaten gewerkt hebben.

'Nefast voor onze sociale zekerheid'

In België geldt momenteel een termijn van drie maanden. Peeters wijst erop dat hij zich vorige week op een Europese bijeenkomst nog samen met zijn Duitse en Nederlandse ambtgenoten heeft verzet tegen de invoering van een periode van één maand.

België zal de verordening dan ook niet steunen wanneer ze definitief ter goedkeuring wordt voorgelegd, besluit de CD&V-vicepremier.

'Europese buitenlanders al na één maand werken in België een werkloosheidsuitkering toekennen, die ze gedurende zes maanden kunnen meenemen doorheen Europa, zal leiden tot welvaartstoerisme.' Zuhal Demir (N-VA)

N-VA roept Peeters alvast op om alsnog samen met andere lidstaten naar een blokkeringsminderheid te zoeken. 'Het akkoord dat vandaag bereikt werd is nefast voor onze sociale zekerheid. Europese buitenlanders al na één maand werken in België een werkloosheidsuitkering toekennen, die ze gedurende zes maanden kunnen meenemen doorheen Europa, zal leiden tot welvaartstoerisme', stelt Kamerlid Zuhal Demir.