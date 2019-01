Gewezen topadvocaat Louis Verbeke: 'Vlaanderen transfereert zijn economie kapot'

De naam Louis Verbeke klinkt als een klok in het Vlaamse bedrijfsleven. De gewezen topman van het advocatenkantoor Loeff, Claeys, Verbeke, Lagae (nu Allen & Overy) reeg een keten van bestuursmandaten aan elkaar, onder meer bij Ter Beke, Sioen, NIM, Crops, Egemin, Mitiska en Recticel. De oud-voorzitter van de Vlerick Business School was een van de drijvende krachten achter de Vlaamse investeringsclub Lessius. Als advocaat was hij nauw betrokken bij Lernout & Hauspie. Momenteel is hij aandeelhouder en voorzitter van het Bulgaarse hightechbedrijf Transmetrics, dat de werking van transportbedrijven efficiënter maakt (zie kader Big data). Hij is ook de voorzitter van het bouw- en vastgoedbedrijf Maes.

