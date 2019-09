Grote toekomstprojecten zijn nog mogelijk in dit land, zegt oud-Voka- voorzitter Michel Delbaere. Zelfs met tegenpolen als de N-VA en de PS aan tafel. Het kan, als iedereen wil werken aan noodzakelijke hervormingen als extra overheidsinvesteringen, rechtszekerheid voor bedrijven, een betere arbeidsmarkt en een compleet nieuw pensioenstelsel gebaseerd op kapitalisatie. "Het lukt als we de waan van de dag verlaten."

"Ik ben geen Voka-voorzitter meer en wat ik zeg over de economische of politieke actualiteit is dan ook veel minder relevant", antwoordde Michel Delbaere, topman van Crop's en van 2012 tot 2015 Voka-voorzitter toen Trends hem begin 2018 om een interview vroeg. Maar als een van de drijvende krachten achter het Nationaal Investeringspact kwam Delbaere de voorbije jaren toch weer in de schijnwerpers te staan. Hij was voorzitter van het Strategisch Comité dat voor 150 miljard euro aan belangrijke investeringen naar voren schoof, waarvan 45 procent voor rekening van de overheid. Een project dat hij in zijn kantoor in Ooigem, de hoofdzetel van het groenteverwerkingsbedrijf Crop's, met verve verdedigt: "In België bedragen de overheidsinvesteringen 2,4 procent van het bruto binnenlands product. We moeten richting 4,4 procent. En dat geld moet goed besteed worden. Ik ben blij dat iedereen, ook de socialisten en de groenen, zegt dat investeringen nodig zijn."

...