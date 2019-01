Belgische loonmarge is vooral te danken aan de loonstijgingen in de buurlanden

De Belgische lonen mogen de komende twee jaar stijgen met maximum 0,8 procent bovenop de inflatie. Dat zegt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Die is vooral het gevolg van de verwachte sterke loonstijgingen in onze buurlanden. Daardoor is het risico beperkt dat de loonopslag de concurrentiepositie van onze bedrijven aantast.