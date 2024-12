In een opiniestuk in de Financial Times houdt Rana Foroohar de luxemarkt tegen het licht als spiegel van de economie. Volgens de gerenommeerde businessjournalist beleefde de sector in 2024 “het slechtste jaar sinds de financiële crisis van 2007-2009”. Terwijl de superrijken blijven spenderen, “trekken aspirant-luxekopers zich terug”, wat de kern van de markt onder druk zet.

Het aantal consumenten in de luxemarkt is in de afgelopen twee jaar met ongeveer 50 miljoen afgenomen, aldus een recent rapport van het gespecialiseerde adviesbureau Bain. Jongere generaties lijken steeds minder waarde te hechten aan traditionele luxegoederen, zoals horloges en handtassen. “Het is een van de redenen dat je nu, eindelijk, meer oudere mensen ziet in reclamespots en advertenties, vooral vrouwen. Zij zijn de enigen die nog luxe kopen”, schrijft Foroohar.

Ondertussen blijft er een gevoel van economische onzekerheid hangen, ondanks de sterk presterende aandelenmarkten. “Als je de kortstondige covidheropleving wegdenkt, zijn we al zes jaar over de houdbaarheidsdatum van een recessie heen”, waarschuwt Foroohar. Dat gevoel van naderend onheil heeft volgens haar zelfs de superrijken bereikt, hoewel zij blijven investeren in jachten, luxe-auto’s en high-end reizen.

Drie lessen voor 2025

Rana Foroohar wijst op drie belangrijke lessen die de situatie in de luxesector ons kan leren.

Ten eerste verwacht ze een correctie op de Amerikaanse aandelenmarkt. “Weinigen twijfelen eraan dat die eraan komt”, merkt ze op, wijzend op het feit dat zelfs rijke consumenten nu hun uitgaven aan wijn, sieraden en kunst verminderen.

Ten tweede benadrukt Foroohar dat de Europese luxesector kwetsbaar is voor geopolitieke spanningen. “Europa heeft geen techreuzen zoals de Verenigde Staten, maar wel luxeconglomeraten zoals LVMH en Hermès”, schrijft ze. Als voorbeeld noemt ze de invoerheffingen die de Europese Unie instelde op Harley-Davidson-motoren, als vergelding voor de Amerikaanse staal- en aluminiumtarieven. “Die heffingen zorgden ervoor dat Harley-Davidson per motor 2.200 dollar extra moest rekenen.” Foroohar waarschuwt dat Europese luxeproducten, zoals Franse modeartikelen of Duitse auto’s, op dezelfde manier een doelwit kunnen worden van handelstarieven, wat hun prijzen fors zou opdrijven.

Tot slot stelt Foroohar dat de gestage prijsstijgingen in de luxesector niet langer houdbaar zijn. “Alleen de absolute topmerken kunnen hun prijzen nog verdedigen”, legt ze uit, terwijl aspirant-klanten steeds vaker goedkopere alternatieven zoeken. De absurd hoge prijzen voor hotelkamers in minder prestigieuze Amerikaanse steden, zoals Houston, zullen volgens haar waarschijnlijk snel dalen bij de eerste tekenen van een economische correctie.

‘Er zijn maar zoveel horloges en handtassen die de rijkste 1 procent kan kopen’

De lipstick-index: een economische aanwijzing?

Foroohar verwijst ook naar de lipstick-index, een niet onomstreden theorie die stelt dat consumenten in tijden van economische onzekerheid vaker kleine luxeaankopen doen, zoals cosmetica. “Schoonheidsartikelen waren in 2024 een van de weinige luxecategorieën met groei”, schrijft ze. Foroohar ziet dat als een teken dat mensen troost zoeken in betaalbare vormen van luxe tijdens moeilijke tijden.

De kern van haar betoog is hoe de luxemarkt een vroege indicator kan zijn van bredere economische trends. “Er zijn maar zoveel horloges en handtassen die de rijkste 1 procent kan kopen”, merkt ze droogjes op. Terwijl de superrijken blijven uitgeven, wordt de economische vertraging voelbaar bij aspirant-luxekopers, die steeds voorzichtiger worden met hun uitgaven.

Ze illustreert dat met de prijzen van hotelkamers in grote steden. Waar een kamer van 500 dollar eerder als luxe werd gezien, voelt die prijs nu als gewoon. “Voor wie 500 dollar inmiddels het nieuwe 300 dollar lijkt voor hotelkamers in grote steden, is dat goed nieuws”, schrijft ze, doelend op het feit dat de prijzen in sommige sectoren beginnen te dalen. Toch biedt een kleine aankoop van een luxe beautyproduct volgens haar vaak de gewenste troost tijdens moeilijke tijden. “Als mijn man dit leest, hoop ik op een tube Rouge Triomphe van Céline in mijn kerstkous”, besluit ze met een knipoog.

De lipstick-index stelt dat vrouwen in economisch zware tijden meer lippenstift kopen, omdat het een betaalbare luxe is. Het idee komt van Leonard Lauder, voorzitter van Estée Lauder, die tijdens de recessie van 2001 een opvallende stijging in lipstickverkopen zag. Sommigen linken dat fenomeen zelfs aan de Grote Depressie. Toch tonen data aan dat lipstick zowel in crisistijden als in welvarende periodes populair kan zijn. De index lijkt daarmee meer een charmante anekdote dan een betrouwbare economische indicator.