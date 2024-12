BEKIJK – ‘We hebben niet alleen zorgkundigen nodig in de ouderenzorg’

We moeten ook andere profielen dan enkel zorgkundigen kunnen inschakelen in de gezondheidszorg. Alleen zo kunnen we ongewenste sluitingen van woon-zorgcentra in de toekomst vermijden. Dat zegt Inge Vervotte, oud-minister en nu gedelegeerd bestuurder van zorgnetwerk Emmaüs, in Trends Magazine. Vervotte is vooral bezorgd over het nakend tekort aan gediplomeerde mensen in de kinder- en bejaardenzorg. We mogen niet bij de pakken blijven zitten en we moeten nu bijsturen, zo klinkt het ook bij woonzorgcentrum ‘De Buurt’ in Zoersel, één van de Emmaüs-filialen.