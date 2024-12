De Belgische fastfoodketen Hawaiian Poké Bowl wil 250.000 tot 500.000 euro ophalen via crowdlendingplatform Winwinner. Dat moet een pas geopend restaurant van de keten in Rotterdam helpen financieren. Hawaiian Poké Bowl is bezig met een snelle expansie, in Nederland én België. Daarvoor deed het bedrijf ook eerder al een beroep op Winwinner.