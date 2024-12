MicroStrategy, het Amerikaanse softwarebedrijf dat zich heeft getransformeerd tot een van de grootste bitcoininvesteerders ter wereld, blijft vol inzetten op de cryptomunt. Om zijn strategie voort te zetten wil het beursgenoteerde bedrijf via een aandeelhoudersvergadering toestemming krijgen om meer aandelen uit te geven. Dat moet kapitaal opleveren voor grootschalige bitcoinaankopen. Tegelijk blijft de koers van bitcoin onder druk staan.

MicroStrategy heeft bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC plannen ingediend om het aantal gewone aandelen (Class A) uit te breiden van 330 miljoen naar meer dan 10 miljard. Daarnaast wil het bedrijf het aantal preferente aandelen verhogen van 5 miljoen naar ruim 1 miljard. Preferente aandelen bieden aandeelhouders voorrang bij dividenduitkeringen en in geval van een faillissement.

De uitgifte van extra aandelen is een cruciale stap in het 21/21-plan, dat het bedrijf in oktober presenteerde. Dat heeft als doel in drie jaar 42 miljard dollar aan bitcoin te kopen. De helft van dat bedrag moet worden opgehaald via een aandelenverkoop, de rest via leningen en obligaties. Die ambitie benadrukt de gedurfde langetermijnstrategie van het bedrijf.

Strategische focus op bitcoin

Sinds 2020 vormt bitcoin de kern van de bedrijfsstrategie van MicroStrategy. De digitale munt wordt door het bedrijf gezien als een betere opslag van waarde dan traditionele alternatieven zoals staatsobligaties of goud. Inmiddels bezit MicroStrategy 444.262 bitcoins, gekocht tegen een gemiddelde prijs van 62.257 dollar per munt. Hiermee is het een van de grootste particuliere bitcoinbezitters ter wereld.

In december breidde MicroStrategy zijn portefeuille uit met 42.162 bitcoins, goed voor een investering van meer dan 4 miljard dollar. Die aankopen versterken de positie van het bedrijf als strategische speler op de cryptomarkt. Het doel is te profiteren van toekomstige waardestijgingen van de munt, ondanks de volatiliteit op korte termijn.

Prijsvolatiliteit en marktfactoren

De cryptomarkt blijft een erg volatiel beestje. Na een recordhoogte van 108.000 dollar te hebben bereikt, corrigeerde de bitcoinkoers onlangs met 3 procent en zakte naar 95.420 dollar. Analisten wijzen op een steunpunt rond 97.300 dollar, waar veel beleggers bitcoins hebben gekocht, maar benadrukken dat de volatiliteit aanhoudt.

De bitcoinkoers uitgedrukt in dollar, de voorbije maand | Bronnen: cryptobeurs Coinbase en grafiekgenerator TradingView

Een belangrijke oorzaak van die schommelingen is het aflopen van derivatencontracten, zoals opties op bitcoin. Die financiële instrumenten ontlenen hun waarde aan de koers van de munt en kunnen bij expiratie extra bewegingen veroorzaken. Aanstaande vrijdag vervalt een recordbedrag van 43 miljard dollar aan contracten, waarvan 13,95 miljard dollar in bitcoinopties. Handelaren en marktmakers – partijen die liquiditeit in de markt brengen door actief te kopen en verkopen – passen hun posities aan, wat verdere koersbewegingen kan teweegbrengen.

Invloed van MicroStrategy

De massale aankopen van MicroStrategy hebben een steeds grotere invloed op de bitcoinmarkt. Volgens Sean McNulty, een handelaar bij Arbelos Markets, zijn de strategische investeringen van het bedrijf een belangrijke drijfveer achter de recente prijsstijgingen. “De markt kijkt nauwlettend naar het gedrag van MicroStrategy, omdat zijn aankopen een aanzienlijke impact hebben”, zegt hij in een reactie aan Bloomberg.

Tegelijk brengt die nauwe koppeling met bitcoin risico’s met zich mee. Als de koers van bitcoin significant daalt, kan dat de financiële stabiliteit van MicroStrategy aantasten en het vertrouwen van aandeelhouders ondermijnen. Daarnaast blijven externe factoren, zoals stijgende rentetarieven of een afnemende interesse van beleggers in obligaties en aandelen, een potentieel obstakel voor de financieringsplannen van het bedrijf.

Vooruitzichten voor 2025

Ondanks de volatiliteit blijft bitcoin een van de best presterende activa van 2024, met een indrukwekkende stijging van 135 procent. Dat resultaat overtreft traditionele investeringen zoals goud en aandelen. Analisten verwachten dat institutionele beleggers begin 2025 actiever worden, wat nieuwe prijsstijgingen kan aanwakkeren.

Het aandeel van MicroStrategy heeft eveneens een opmerkelijk jaar achter de rug, met een stijging van meer dan 450 procent year-to-date. Toch reageerde de markt terughoudend op de recente plannen om meer aandelen uit te geven, met een koersdaling van bijna 9 procent tot gevolg. Die terugval is mogelijk te wijten aan bezorgdheid over de verwatering door de nieuwe aandelen. Desondanks blijven veel beleggers vertrouwen houden in de strategie van het bedrijf.