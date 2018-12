VBO waarschuwt: 'In het slechtste geval dreigt Belgische economie volgend jaar stil te vallen'

De brexit, mondiale handelsspanningen en het Italiaanse begrotingstekort dreigen de komende maanden voor een 'dichte mist' te zorgen voor de Belgische economie. Daar waarschuwt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) voor. In het slechtste geval dreigt dat de Belgische groei in 2019 tot nul te herleiden.

De halfjaarlijkse ondervraging door het VBO van zijn leden bevestigt dat het economisch allemaal wat minder is. Bedrijven kijken vooral onzeker uit naar de toekomst. 'Er zijn meer sectoren pessimistisch voor het komende halfjaar dan optimistisch', aldus Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO. 'Dramatisch is het allemaal niet, maar er zijn meer onzekerheden dan zes of twaalf maanden geleden.', luidt het.

Drie scenario's

Kopbreker één voor de bedrijven is een harde brexit. Dat zou de Belgische economie op termijn 2,4 procent van het bbp kosten, waarvan een procent al in het eerste jaar. 'Een harde brexit is een enorm risico. Het zou vier maal zwaarder wegen dan een zachte brexit', legt Roosens uit. Andere risico's zijn toenemende mondiale handelsspanningen en een clash tussen de commissie en Rome over de Italiaanse begroting. Indien die risico's in goede banen worden geleid, zit er voor 2019 toch nog een economische groei in van 1,5 à 1,75 procent. Het VBO geeft dat scenario veertig procent kans.

Als het tot een harde brexit komt, zal dat de Belgische economie een procentpunt groei kosten en voorspelt het VBO een economische groei van 0,5 à 1 procent in 2019. Kans hierop: veertig procent.

Een laatste scenario - twintig procent kans - is een harde brexit gecombineerd met stijgende handelsspanningen en een Italiaanse begrotingscrisis. Dat zou de economische groei in 2019 herleiden tot 0 à 0,5 procent, vreest het VBO.

In zo'n onzekere tijden is stabiliteit nodig. 'De groei is fragiel. Daarom is er verantwoordelijkgheid nodig', luidt de oproep van VBO-topman Pieter Timmermans aan de politieke partijen ion ons land. 'Zorg dat er kan geregeerd worden bij een brexit, bij begrotingsperikelen in Italië'.

Geen vervroegde verkiezingen

De werkgeversorganisatie vraagt concreet om enkel dossiers 'die op een meter van de finish zijn', zoals de jobdeal of het mobiliteitsdossier, in januari te stemmen. Urgente dossiers die nog opduiken, zoals een mogelijk energietekort, moet Michel II oplossen door in het parlement een meerderheid te zoeken, oordeelt het VBO. Waar het VBO niet op zit te wachten zijn vervroegde verkiezingen. Dat dreigt anti-stemmen uit te lokken. Timmermans: 'Het is het parlement die zal beslissen. Maar ik denk dat niemand uit is op vervroegde verkiezingen'.