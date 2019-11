Welk Belgisch bedrijf wordt het volgende Barco, of het volgende Solvay? Wie wordt met andere woorden een nieuwe Belgische wereldspeler?

De redacties van Trends en Trends-Tendances selecteerden samen met experts tien Belgische bedrijven met veel internationaal potentieel.

Sommige hebben al succes in het buitenland, maar ze hebben alles om het nog veel beter te doen. Een sterke lokale verankering is een ander criterium. De tien bedrijven zijn geen filialen van een buitenlandse speler.

De oververtegenwoordiging van tech- en IT-bedrijven in onze lijst is logisch. Hun diensten en producen lenen zich goed om over heel de wereld te verkopen. Maar daar houdt de vergelijking op, want elk bedrijf heeft zijn eigen manier om internationaal door te breken.

Hieronder stellen we de tien multinationals van de toekomst voor. Ze leggen zelf uit hoe zij het verschil proberen te maken in hun sectoren.

Meer over de 10 wereldspelers in wording leest u hieronder: