Na de sluiting van de Limburgse steenkoolmijnen besloot André Knaepen in 1992 de IT-dienst uit te bouwen tot een eigen bedrijf. Nu is het een van de grootste Belgische techbedrijven met ambities om uit te groeien tot de Europese top in ICT-dienstverlening.

Wat doet het bedrijf?

"Cegeka werkt al sinds zijn oprichting voor andere bedrijven", zegt CEO Stijn Bijnens, die in januari een jaar aan de slag zal zijn. "Dat gaat van het bouwen van softwareapplicaties en apps tot het beheren van volledige IT-systemen. IT is nu de kernactiviteit van zowat elk bedrijf: als de IT uitvalt, ligt het hele bedrijf lam. Vroeger zag je dat vooral bij banken, maar ondertussen geldt het zowat overal. CIO's en IT-directeurs voelen dat, en gedragen zich vaak als opgejaagd wild. Dat mag niet verbazen, als je ziet hoe snel ze worden ingewisseld. Het lijken wel voetbaltrainers. Een van de kernactiviteiten van Cegeka is orde te scheppen in de cloudchaos en klanten helpen op een gestructureerde manier naar de cloud te migreren. We hanteren een public cloud first-strategie. We kunnen daarvoor de drie grote spelers inzetten: Microsoft, Google en Amazon. Daarnaast hebben we onze eigen datacenters, die werken als een soort van private cloud. Belangrijk is dat we klanten niets opdringen. Bijna 90 procent van de applicaties zijn...