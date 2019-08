Met de overname van zijn Italiaanse sectorgenoot Airpack is het West-Vlaamse Abriso uitgegroeid tot de grootste producent van bubbelfolie in Europa. Maar de overnamehonger van CEO Jan Dejonghe is nog niet gestild. Hij richt zijn blik al op Spanje, Portugal en de Baltische landen.

Van diepvriesgroenten naar bubbelfolie. Voor de West-Vlaamse ondernemer Jan Dejonghe (56) bleek het een goede zet. Hij is een neef van Herwig en Koen Dejonghe, zonen van de stichters van het diepvriesgroentebedrijf Pinguin, dat nu deel uitmaakt van het noodlijdende Greenyard. Hij was financieel directeur in het familiebedrijf, maar verkocht zijn participatie in 2006. Hij ging aan de slag als financieel directeur van Abriso in Anzegem, een producent van beschermende verpakkings- en isolatiematerialen. "Abriso was toen in handen van Peter en Sofie Deceuninck, de kinderen van Lionel Deceuninck, een van de oprichters van de bekende producent van pvc-profielen", vertelt Jan Dejonghe. "In 2013 kon ik samen met het management de aandelen van Peter Deceuninck overnemen en drie jaar later hebben we Sofie Deceuninck uitgekocht."

