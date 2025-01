‘Vrije beroepen zijn dol op dividenden’

Het leeuwendeel van de dividendenstromen vinden we bij de holdings. Daarnaast valt op dat ook artsenpraktijken veel dividenden uitkeren, zowel de specialisten, de tandartsen als de huisartsen.

“Uit ons onderzoek (lees ook: dividenduitkeringen klimmen naar een record) blijkt dat vrije beroepen dol zijn op dividenden”, zegt Pascal Flisch. “Hun ­professionele leven is vaak overbelast en hun privéleven wordt soms op de proef gesteld. Maar er is enige financiële compensatie mogelijk via dividenden. Of misschien waren ze wel zeer optimistisch, of kortzichtig, door zoveel divi­denden uit te keren.”

De ­koploper bij de specialisten is een chirurg uit West-Vlaanderen, die zichzelf in het boekjaar 2023 op een dividend van 3 miljoen euro ­trakteerde. Het was weliswaar de eerste uitkering sinds het boekjaar 2013, toen eveneens een fors dividend werd betaald.

“Dit kadert helemaal in het zogenaamde oneigenlijk gebruik van professionele en managementvennootschappen”, analyseert Luc De Broe, specialist in fiscaal recht en professor emeritus aan KU Leuven. “Het zijn kmo’s en die kunnen dividenden uitkeren tegen 15 procent roerende voorheffing in plaats van het gangbare tarief van 30 procent. Daarnaast betalen die vennootschappen maar 20 in plaats van 25 procent vennootschapsbelasting op de eerste schijf van 100.000 euro winst. Het is mogelijk geen of een lage wedde op te nemen in de vennootschap. De combinatie van vennootschapsbelasting en roerende voorheffing geeft dan een belasting van samen 35 procent. De personenbelasting bij grootverdieners is daarentegen 50 procent plus de RSZ-bijdragen. Maar op dividenden worden geen RSZ-bijdrage geheven. Men zet dus zwaar belast beroepsinkomen om in lager belast beleggingsinkomen”.