Waarom spin-offs aantrekkelijk zijn voor particuliere beleggers

Spin-offs, bedrijven die zijn afgesplitst van hun moedermaatschappij, beloven aantrekkelijk groeipotentieel. “Spin-offs bieden vaak de belofte van een ontluikende nieuwe kampioen”, stelt KBC-econoom Tom Simonts zelfs. Voor beleggers zijn ze een unieke kans, maar succes hangt af van enkele voorwaarden.

In de zakenwereld behelzen spin-offs een wedergeboorte: een klein onderdeel van een groter conglomeraat wordt afgesplitst en krijgt als zelfstandige entiteit de kans om te floreren. Die afsplitsingen hebben een sterke reputatie als waardescheppers.

Onderzoek toont aan dat spin-offs op lange termijn vaak beter presteren dan de brede markt. De Bloomberg US Spin-off Index overtreft de S&P 500 al jarenlang op drie, vijf en tien jaar. In 2024 steeg de Bloomberg Spin-off Index met 63 procent, ruim boven de stijging met 24 procent van de S&P 500. Dat succes is geen toeval, maar het resultaat van een combinatie van focus, groeipotentieel en een aantrekkelijk waarderingsniveau.

Spin-offs (‘Spin Co.’) presteren op lange termijn gemiddeld 12 procent beter dan de S&P 500, terwijl moederbedrijven (‘Remain Co.’) stabiel blijven | Bron: Trivariate Research en Bloomberg

Scherpe focus

Spin-offs hebben één groot voordeel: ze kunnen zich volledig richten op hun kernactiviteiten. Volgens beursanalist Tom Simonts is dat een belangrijke reden waarom ze vaak beter presteren dan de markt. “Het idee is dat verzelfstandigde bedrijven meer aandacht krijgen van een gespecialiseerde raad van bestuur en een specifiek managementteam. Dat maakt het beter mogelijk om gekwalificeerd personeel aan te trekken en maakt het eenvoudiger om snel beslissingen te nemen.”

Als voorbeeld noemt Simonts de Nederlandse chipreus ASML, dat werd afgesplitst van Philips. “Philips had nooit de middelen of aandacht kunnen besteden aan ASML zoals het huidige ASML-management dat kan. Philips zou zijn kapitaal anders hebben verdeeld, bijvoorbeeld naar consumentenelektronica, terwijl ASML zich volledig op hightech kon richten.”

Ook Guy Sips, executive director research binnen KBC Securities, benadrukt de voordelen van een scherpe focus. “Door een spin-off ontstaat een duidelijker beeld van wat je als belegger koopt. Mensen willen beleggen in mayonaise of in ketchup, maar niet in cocktails. Focus is hier essentieel.”

Daarnaast dwingt de onafhankelijkheid van een spin-off het management om verantwoordelijkheid te nemen. “Als beursgenoteerd bedrijf moet een spin-off zichzelf verdedigen tegenover investeerders en analisten”, zegt Sips. “Dat vergt meer transparantie en discipline, wat zowel het bedrijf als de beleggers ten goede komt.”

Succesvolle spin-offs

Hoewel niet elke spin-off slaagt, delen succesvolle spin-offs vaak bepaalde kenmerken. Een daarvan is een duidelijke groeistrategie. “Spin-offs hebben vaak een groeifocus die ze binnen het moederbedrijf nooit zouden hebben gehad”, zegt Simonts. “Bij Barco bijvoorbeeld heb je diverse activiteiten, zoals beeldschermen en projectoren, die allemaal onder één paraplu vallen. Dat kan leiden tot inefficiënties in de besluitvorming. Een spin-off lost dat probleem op.”

Een ander belangrijk kenmerk is een helder investeerdersprofiel. “Een spin-off zorgt ervoor dat zowel investeerders als het management zich kunnen richten op een specifieke kernactiviteit”, aldus Simonts. Dat is vooral aantrekkelijk voor Angelsaksische beleggers en fondsen die werken met een strikte afbakening in hun investeringsstrategie.

Een goed voorbeeld is de recente splitsing van Solvay in twee aparte entiteiten. “We zien nu twee logische gehelen: een traditionele divisie en een divisie gericht op groeimarkten”, zegt Sips. “Dat trekt verschillende soorten investeerders aan en biedt meer transparantie.”

‘Als het moederbedrijf met problemen kampt, kan dat ook een invloed hebben op de spin-off’ Tom Simonts (KBC)

Unieke kansen

Voor particuliere beleggers bieden spin-offs unieke kansen. Ze starten vaak met een lage beurswaardering, wat aantrekkelijke instapmogelijkheden creëert. “Spin-offs bieden vaak de belofte van een nieuwe kampioen op een specifieke groeimarkt”, legt Simonts uit.

DEME, dat werd afgesplitst van CFE, is een goed voorbeeld. “Het bedrijf profiteerde van een uitstekende positionering in ESG- en windenergiemarkten, waar weinig alternatieven voor waren”, aldus Sips. Dat zorgde voor een unieke positionering en maakte DEME aantrekkelijk voor beleggers die zich richten op duurzaamheid en innovatie.

Daarnaast kunnen particuliere beleggers profiteren van de onderwaardering die vaak optreedt bij spin-offs. “Tijdens roadshows presenteren spin-offs zichzelf op hun mooist”, weet Sips. “Maar wie vroeg signalen oppikt, kan profiteren van een waardestijging zodra de spin-off wordt gerealiseerd.”

Risico’s van spin-offs

Hoewel spin-offs veel beloven, zijn ze niet zonder risico’s. Een veelvoorkomende fout is dat bedrijven te kleine entiteiten creëren. “Als een spin-off te klein is, trekt het niet de nodige aandacht van institutionele investeerders”, waarschuwt Sips.

Daarnaast hebben spin-offs vaak dezelfde uitdagingen als hun moederbedrijf. “Als het moederbedrijf met problemen kampt, kan dat ook een invloed hebben op de spin-off”, zegt Simonts. “Beleggers moeten daarom hun huiswerk doen en niet blindelings investeren.”

Een ander risico van spin-offs is de timing van de afsplitsing. Die wordt vaak doorgevoerd op een moment dat bedrijven zich op hun aantrekkelijkst presenteren, maar als de marktomstandigheden snel verslechteren of het management tekortschiet, kan de waardecreatie uitblijven. Nyrstar, de in 2007 afgesplitste zink- en looddivisie van Umicore, illustreert dat. Slecht risicobeheer, hoge schulden en marktvolatiliteit leidden tot een ernstige crisis in 2019. “Het management maakte fouten, waardoor de waarde niet werd gerealiseerd”, betoogt Simonts.

‘Het duurt vaak even voordat de markt de waarde van de afzonderlijke entiteiten volledig begrijpt’ Guy Sips (KBC Securities)

Inschatten waarde

Voor beleggers is het cruciaal de fundamenten van een spin-off goed te analyseren. Dat begint met het herkennen van signalen, zoals interne herstructureringen of aankondigingen over nieuwe bedrijfsstrategieën. “Bij een spin-off wordt vaak een uitgebreide presentatie gegeven aan analisten en institutionele investeerders”, legt Sips uit.

De eerste beursdagen van de spin-off kunnen volatiel zijn. “Het duurt vaak even voordat de markt de waarde van de afzonderlijke entiteiten volledig begrijpt”, zegt Sips. “Maar uiteindelijk is het doel verborgen waarde bloot te leggen en de totale waardering te verhogen.”

Uniek

Spin-offs combineren hoop en risico op een unieke manier. Ze bieden particuliere beleggers de kans om in te stappen in bedrijven met een scherpe focus en groeipotentieel. Dat maakt ze aantrekkelijker dan veel reguliere aandelen. “Spin-offs bieden vaak de belofte van een ontluikende nieuwe kampioen”, zegt Simonts. Bovendien hebben spin-offs vaak een gemotiveerd managementteam dat persoonlijk belang heeft bij het succes van de onderneming. Dat vergroot de kans op een sterke groei en hogere winstgevendheid.

Spin-offs zijn een interessante belegging voor particulieren, maar vereisen grondig onderzoek. Ze bieden kansen om in te stappen in bedrijven aan het begin van een veelbelovende groeifase, maar brengen ook uitdagingen met zich mee. “Spin-offs zijn geen garantie op succes, maar bieden een unieke kans voor wie bereid is zijn huiswerk te maken”, concludeert Simonts.

