Het groente- en fruitconcern Greenyard verkoopt zijn diepvriesfabriek in Hongarije aan een snackproducent uit Moeskroen.

Roger & Roger, een snackproducent uit Moeskroen, neemt de activa en de werknemers van Greenyard Frozen Hungary over. Dat maken beide bedrijven maandag bekend in een persbericht.

Greenyard verplaatst het volume van haar diepvriesproducten uit Hongarije naar andere productievestigingen in Europa. Zo wil het concern de dienstverlening voor de klanten verzekeren. Roger & Roger verdeelt momenteel chips naar meer dan twintig landen. De producent heeft meer dan 350 werknemers in dienst. Yves De Vinck, CEO van Roger & Roger, stelt in het persbericht dat het bedrijf al langer belangstelling heeft in mogelijke kansen om de activiteiten uit te breiden in Centraal- en Oost-Europa.

Vorig jaar riep Greenyard nog diepvriesgroenten uit Hongarije terug door een listeriabesmetting.