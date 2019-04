Gene Murtagh, de CEO van de Ierse bouwmaterialenreus Kingspan, is eigenwijs maar geduldig. Kort nadat zijn bod op de isolatiedivisie van Recticel midden 2010 werd verworpen, kondigde hij aan ooit een nieuwe poging te doen. Et voilà.

"Ik ben ervan overtuigd dat die deal opnieuw op tafel komt. We zullen altijd geïnteresseerd blijven in deze business", liet Murtagh begin 2011 optekenen, enkele maanden nadat het polyurethaanverwerkend bedrijf Recticel zijn bod op zijn isolatiedivisie had weggelachen. Acht jaar heeft Murtagh gewacht vooraleer vorige week een nieuwe, straffere overnamepoging te doen. Een bod dat hij ook impliciet had aangekondigd. Twee maanden geleden meldde Murtagh dat Kingspan dit jaar 600 miljoen euro klaar hield voor overnames, allicht in continentaal Europa. En hij heeft woord gehouden, door 700 miljoen euro te bieden voor de afdelingen isolatie en soepelschuim van Recticel. Opnieuw een riant voorstel, want net als in 2010 ligt het bedrag hoger dan de beurswaarde van Recticel. Een onorthodox bod ook, want het werd ongevraagd gelanc...