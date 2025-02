“George-Louis Bouchez heeft in mijn ogen zijn hand overspeeld in de onderhandelingen”, zegt Ivan Van de Cloot, econoom van de denktank Merito. Volgens hem had de MR-voorzitter in augustus een veel gunstiger pakket op tafel liggen, onder meer over de meerwaardebelasting. “Die stond er ook in, maar er waren clausules die veel gunstiger waren dan in het finaal akkoord.”

Een van de grootste tekortkomingen is volgens Van de Cloot de niet-overdraagbaarheid van verliezen. “Als je spreekt over een meerwaardebelasting, moeten er ook minderwaarden verrekend kunnen worden. Als je winst maakt, word je belast. Maar als je verliezen maakt, moeten die eigenlijk een soort belastingvermindering opleveren.” Nu voorziet de regering wel een regeling, maar met een belangrijke beperking. “Men zegt dat de verliezen in rekening gebracht mogen worden, maar men voorziet ook een clausule van niet-overdraagbaarheid. Als je grote investeringen doet en marktverliezen lijdt, ga je die nooit op één jaar tijd kunnen verrekenen, want je inkomsten zijn daar te klein voor. Daarom moeten verliezen overgedragen worden. Dan kan je dat vijf jaar lang meenemen.”

Hij vergelijkt het met de bankencrisis, toen banken hun verliezen jarenlang konden verrekenen. “Maar nu zegt men dat verliezen verrekend mogen worden, zonder overdraagbaarheid. Dan kan je daar eigenlijk niets mee.”

‘Regering van contradicties’

Volgens Van de Cloot is De Wever I een “regering van contradicties”. “Men wil risicokapitaal en men wil ondernemerschap. Maar tegelijkertijd gaat men een meerwaardebelasting invoeren.” Ook een fiscaal voordeel voor herinvesteringen verdwijnt. “Er lag een mogelijkheid op tafel om nieuwe investeringen niet mee te nemen in de meerwaardebelasting, voor wie bijvoorbeeld een bedrijf verkoopt. Indien je opbrengst onmiddellijk terug in de economie investeert, in plaats van het geld op een bankrekening te zetten, dan zou er een soort gunstig tarief van toepassing zijn.” Dat voorstel is geschrapt. “Die clausule is van tafel verdwenen.”

Van de Cloot vraagt zich dan ook af waarom de onderhandelingen zes maanden langer duurden. “Voor een buitenstaander was het toen eigenlijk een veel beter pakket om te landen.” Volgens hem heeft Bouchez zich vastgereden. “Zijn hand heeft hij overspeeld.”

Gemiste kans

Ook over de pensioenhervorming en de loonindexering is Van de Cloot kritisch. “Als je gaat staken omwille van deze pensioenhervorming, dan doe je in mijn ogen aan platte politiek en niet aan het verdedigen van de pensioenrechten van je burgers.” Hij benadrukt dat de hervorming noodzakelijk is om het systeem op lange termijn houdbaar te houden.

De loonindexering noemt hij een grote gemiste kans. “We hebben de voorbije jaren een golf van inflatie gehad en die heeft via de index, uniek in heel Europa, de loonkost de hoogte ingejaagd met 20 procent en meer. Dan weet je als econoom dat hier potentieel massaal arbeid wordt beschadigd.” Hij betreurt dat de regering er niet aan durft te raken. “Het is een heilige koe.”

