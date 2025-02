Bert Bultinck (Knack) en Jan De Meulemeester (Trends-Kanaal Z): ‘De Wever kan België de schuld niet meer geven’ (podcast)

Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck en Head of Business News Jan De Meulemeester (Trends- Kanaal Z) nemen in ‘Tussen Wetstraat en Wall Street’ het premierschap van Bart De Wever onder de loep. In deze speciale editie van de dagelijkse podcast ‘Z 7op7’ hebben ze het over de strategie en de historische rol van het N-VA-boegbeeld.

“Bart De Wever kan in politieke onderhandelingen mensen als het ware hypnotiseren: zodra ze met hem in gesprek gaan, nemen ze zijn standpunt over”, zegt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. Het illustreert hoe de N-VA -kopman het tot Belgisch premier geschopt heeft, iets wat tien jaar geleden nog science fiction leek.



“Het is ex-schepen Jinnih Beels die in Knack verwijst naar Bart De Wever als hypnotiseur. Ze heeft het zelfs over een sirenezang. Het maakt dat we hem nu zien als de ‘evidente’ premier, terwijl dit toch een zeer unieke situatie is: hij slaagt erin om de zaken als vanzelfsprekend voor te stellen.”

‘La Belgique, c’est moi’

“Maar sinds hij maandagochtend de eed heeft afgelegd, kan hij de schuld van wat allemaal misloopt niet meer op België steken”, zegt Jan De Meulemeester: “’La Belgique, c’est moi’, moet hij nu ’s ochtends in de spiegel zeggen. Hij is nu zélf verantwoordelijk.”

“De Wever heeft twee identiteiten losgelaten: het N-VA-voorzitterschap en zijn geliefde Antwerpen”, zegt De Meulemeester: “Het politiek beest – zoals hij zichzelf tegenwoordig vaak noemt – kan niet anders dan dit premierschap aangrijpen als lotsbestemming om via België Vlaanderen beter te maken. De Wever spreekt ook vaak over de roeping voor de ‘res publica’. Wel, die publieke zaak of het staatsbelang heeft hem gemandateerd om te besturen, ook al is dat via de 16. De kleur van de kat doet er niet toe, als ze maar muizen vangt.”

Beluister hieronder de volledige podcast: