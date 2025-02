BEKIJK – Eléonore Simonet (MR): ‘Sociale bescherming vergelijkbaar maken met die van werknemers’

Economie, Werk en Landbouw zijn dus voor David Clarinval van MR. Hij was in de regering-De Croo bevoegd voor Middenstand en KMO’s. Die bevoegdheden gaan nu naar de Brusselse Eléonore Simonet. 27 is ze, en vorig jaar in juni werd ze voor het eerst verkozen, voor het Brussels parlement. Minder lasten en meer sociale bescherming voor de zelfstandige ondernemer, dat is waar ze in deze regering voor wil staan.