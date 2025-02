De consolidatie in de grafische sector zet zich verder. De Kortrijkse INNI Group neemt zijn sectorgenoot Tanghe Printing over, een drukkerij in Komen die zich uitsluitend toelegt op commercieel drukwerk. Daarmee verhoogt INNI zijn omzet in dat segment met 80 procent. Het ziet in commercieel drukwerk, waaronder hoogwaardige brochures en catalogi, groeipotentieel, zeker op de Franse markt waar Tanghe Printing het gros van zijn omzet haalt.