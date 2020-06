Yves Pollé wordt CEO ad interim bij modegroep FNG. Voor het moederbedrijf van onder meer Brantano is het al de tweede topman in ruim een maand tijd.

De modegroep zit in moeilijke papieren. Het bedrijf vroeg zijn obligatiehouders al om uitstel van betaling tot het einde van het jaar. De aanstelling van de nieuwe tijdelijke CEO kadert dan ook in de 'huidige strategische denkoefening en het herstelplan' waar FNG aan werkt. Pollé heeft ervaring als 'transformatiemanager', aldus de modegroep.

De tijdelijke aanstelling van de nieuwe CEO betekent dat Manu Bracke zich opnieuw toelegt op de operationele leiding van het bedrijf als COO. Bracke volgde in mei CEO Dieter Penninckx op, die om medische redenen het bedrijf heeft verlaten.

Woensdag kondigt het bedrijf de langverwachte financiële resultaten van 2019 aan.

