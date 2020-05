De FMSA stelt zich vragen bij een reeks overnames en de jaarrekening van 2018 van modegroep FNG. Daarom zal de beurswaakhond het moederbedrijf van onder meer Brantano onder de loep nemen. Het nieuws komt er een week na het plotse vertrek van CEO Dieter Penninckx om medische redenen.

Maandagochtend schorste de FSMA al de handel in het aandeel van FNG in afwachting van de publicatie van een persbericht. Daarin legt de modegroep met merken als Brantano, Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter nu uit dat de beurswaakhond verduidelijking heeft gevraagd bij het jaarverslag van 2018 en 'een aantal transacties die in 2018 hebben plaatsgevonden'.

Het nieuws komt er een week na het plotse vertrek van CEO Dieter Penninckx om medische redenen. Operationeel directeur Manu Bracke nam het roer over. 'Gezien de vereiste informatie nog niet intern kan worden aangeleverd, heeft de raad van toezicht de FSMA verzocht om de koers van het aandeel te schorsen, zodat intussen de nodige documenten en informatie kunnen worden verzameld en de markt volledig kan worden geïnformeerd', zegt FNG. 'Het aandeel blijft geschorst tot FNG meer concrete informatie kan gegeven.'

De modegroep is momenteel bezig met 'een grondige analyse van haar cijfers en activiteiten', laat het bedrijf weten. Wegens de coronacrisis, die 'een belangrijke impact' heeft, is dat geen sinecure. 'Ondanks de heropening van de winkels vanaf 11 mei kan FNG de concrete gevolgen nog niet volledig inschatten, doch de financiële impact zal aanzienlijk zijn', luidt het.

