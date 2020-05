Topman Dieter Penninckx moet om gezondheidsredenen opstappen op het moment dat zijn modegroep FNG in moeilijke papieren zit door de coronacrisis. Het ziet er bar slecht uit voor de Belgische moderetailers. "Dit is een verloren jaar", zegt Luc Van Mol, de CEO van sectorgenoot ZEB.

De Belgische modegroep FNG, bekend van Brantano, Miss Etam en Claudia Sträter, voert een verrassende wissel aan de top door. Medeoprichter en CEO Dieter Penninckx legt om gezondheidsredenen zijn mandaat neer, is zondag bekendgemaakt. Penninckx, die ook hoofdaandeelhouder is van KV Mechelen, wordt opgevolgd door zijn studiegenoot en medeoprichter van FNG Manu Bracke. Sinds de start van FNG is Bracke als operationeel directeur (COO) verantwoordelijk voor de operationele leiding van de modegroep. In een persbericht laat FNG weten dat daarmee de continuïteit verzekerd is. Volgens Dieter Penninckx is hij "de geknipte man" om zijn rol over te nemen. De financiële leiding is sinds begin april in handen van de nieuwe CFO, Nathasja van Bael, tot voor kort financieel directeur van DPG Media België.De nieuwe directie moet in deze diepe crisis vol aan de bak. Het persbericht van FNG windt er geen doekjes om. "Op korte termijn ligt de focus op het managen van de impact van de coronacrisis, om de toekomst van het bedrijf te verzekeren", luidt het. Covid-19 komt voor de met schulden beladen modegroep op het slechtst denkbare moment. De jongste jaren is zwaar geïnvesteerd in overnames, winkels en een digitaal platform. De publicatie van de cijfers van 2019 is uitgesteld. Volgens een beursanalist van ING is een kapitaalverhoging nodig, om het bedrijf met een netto financiële schuldpositie van 400 miljoen euro te redden. De winkels in België zijn door de coronacrisis al bijna twee maanden dicht en is FNG nu in overlevingsmodus. Bij FNG was niemand bereikbaar voor commentaar.Een waarnemer uit de sector is pessimistisch. "Je moet nu diepe zakken hebben om te overleven. De banken zullen bijzonder zenuwachtig zijn over de schulden van FNG. Ik zie het nog gebeuren dat geen enkele partij de groep te hulp schiet. Uit de sector verwacht ik weinig hulp. De retail heeft het al jaren moeilijk. Nog maar zeer weinig partijen willen of kunnen overnames doen. Bovendien kunnen ze altijd speculeren op een faillissement, om er de gezonde stukken uit te halen."Het modelandschap zal er in het post-coronatijdperk wellicht anders uitzien. E5 Mode vroeg vorige maand bijvoorbeeld al juridische bescherming aan tegen zijn schuldeisers. Misschien zijn er straks wel enkele grote spelers minder? "Het is koffiedik kijken", zegt Luc Van Mol, de CEO van de modegroep met ZEB als uithangbord. De sectorgenoot van FNG en e5 Mode groeide in tien jaar uit tot een van de grootste moderetailers in België. Sinds 2014 heeft Colruyt Group er een meederheidsparticipatie in. "De volgende maanden worden cruciaal, dat is duidelijk. Wij kunnen ons wel redden. Maar bedrijven met te veel schulden komen nu in de problemen, en de moderetail is een van de zwaarst getroffen sectoren. Nogmaals, ik weet het niet hoe de zaken zullen evolueren. Maar geen enkele fashion-speler komt hier zonder zware kleerscheuren uit.""Dit is een verloren jaar", gaat Luc Van Mol verder. "Ik vrees dat we een jaar nodig hebben om de put te dempen die nu geslagen is. De cash die binnenkomt in maart en april, gebruiken we normaal deels om de lentecollectie te betalen die al binnen is, maar vooral om al de zomercollectie betalen. De modesector heeft nu te veel stock. Die moest al verkocht zijn. De moderetail wordt nu twee keer geraakt. Niet alleen vallen alle inkomsten weg. De voorraad geraakt snel uit de mode en is bovendien deels voor een kouder seizoen bedoeld. Een hamer blijft een hamer, maar een te dikke trui of jas is bijna waardeloos in de zomer. Natuurlijk kan je nu wel wat meer tijdloze artikelen achterhouden, maar er zullen heel zware afschrijvingen volgen. Er zullen stocks gedumpt moeten worden."Van Mol heeft met ZEB de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in e-commerce en dat compenseert de inkomstendaling gedeeltelijk. "De onlineverkoop is gigantisch gestegen. Ik ben onze klanten daar zeer dankbaar voor. Daardoor kunnen we toch al iets verkopen van de bestaande collecties, maar dat is bijlange niet genoeg om de stilgelegde verkoop van onze 112 winkels te compenseren. Ik verwacht een blijvende impact na de coronacrisis. Veel mensen hebben nu in versneld tempo met e-commerce kennisgemaakt. Ik vermoed dat functioneel shoppen daarom voor een groot stuk verschuift naar online. Volgens mij zal daardoor minder behoefte zijn aan fysieke winkels. Maar de combinatie van inspirerende winkels en de webshop blijft voor mij de winnende combinatie, al was het maar omdat weinig tot geen pure onlinespelers op dit moment duurzaam winst maken. Daarnaast zorgen inspirerende fashionwinkels voor een pak extra beleving. Die extra inspiratie en beleving is veel moeilijker online te bewerkstelligen."